Cirurgião plástico acusado de sequestrar e prostituir namorada é liberado pela Justiça na Argentina

A Justiça da Argentina libertou um cirurgião plástico e piloto acusado de sequestrar e prostituir sua namorada, que se jogou do primeiro andar de um prédio em Palermo, na tentativa de fugir dele. A decisão aconteceu logo após a suposta vítima retirar suas declarações e garantir que não foi vítima de tráfico.

Fabián Peláez recuperou sua liberdade após sinal verde do juiz federal Daniel Rafecas, que avaliou a solicitação de Diego Carbone, defensor do cirurgião. Junto a isso, o magistrado rejeitou a petição apresentada pelo promotor do caso, Gerardo Pollicita.

O representante do Ministério Público fundamentou o seu pedido para que Peláez seguisse atrás das grades baseado em um possível risco de fuga, mesmo o acusado morando e trabalhando na província de San Juan. Nesse contexto, Pollicita argumentou que Pelaez deveria ser obrigado a comparecer mensalmente ao tribunal.

No entanto, o magistrado determinou não haver impedimento para investigação, uma vez que “não há indícios de que o autor do crime possa destruir, modificar, ocultar, suprimir ou falsificar provas”.

Segundo o jornal La Nacion, perguntaram à vítima se ela se opunha à libertação e ela não expressou sua recusa em permitir que o cirurgião recuperasse sua liberdade durante o julgamento.

“A vítima testemunhou favoravelmente ao acusado na Câmara Gesell. O tráfico e a privação de liberdade foram descartados, foi apenas um fornecimento gratuito de drogas e ela pediu para ser liberada”, disse um investigador ao La Nacion.

O caso

A mulher, 34 anos, se atirou seminua da varanda do apartamento em que estava com o cirurgião, às 9h da manhã da última segunda-feira. Após sua queda, denunciou que era obrigada pelo homem a se prostituir. Na ocasião, o médico foi detido e agora o caso está concentrado em descobrir o que aconteceu no imóvel.

Assim, Fabían Peláez foi prestar testemunho ao promotor Gerardo Pollicita e a juíza María Eugenia Capuchetti. Durante a audiência, que durou quatro horas, o homem garantiu que em nenhum momento havia sequestrado a mulher com quem tinha um relacionamento há cinco anos.

Segundo seu relato, na noite anterior à denúncia, no apartamento onde o incidente ocorreu, os dois tiveram relações sexuais, consumiram drogas, álcool e ela se jogou da varanda “voluntariamente”. Ele ainda alegou que tentou impedi-la de fazer isso e que houve uma luta na varanda do local.

O cirurgião também entregou voluntariamente a senha do seu telefone celular, para que fosse examinado pelas autoridades. E de acordo com as fontes ouvidas pelo La Nacion, a mulher quebrou ambos os tornozelos em sua queda e está fora de perigo, mas teve que esperar mais de quatro dias para que estivesse “desintoxicada” para prestar depoimento.

Conforme a acusação original da mulher, “eles eram um casal há cinco anos e vinham da província de San Juan. Quando ela viu uma oportunidade de escapar, se jogou do primeiro andar”.

No apartamento, os investigadores encontraram diferentes tipos de drogas, como maconha, cocaína e tusi (cocaína rosa). Havia também bebidas alcoólicas e dentro da carteira da vítima estavam os seus documentos. No imóvel, onde o cirurgião estava com os filhos dias antes, também foram encontrados medicamentos psiquiátricos vendidos legalmente, dinheiro em espécie e o telefone celular da mulher.

Esse foi um dos pontos que surpreendeu os investigadores, pois, na maioria dos casos de tráfico, uma das primeiras ações tomadas pelos criminosos é a remoção dos documentos pessoais da vítima.

