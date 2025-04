Cirurgião plástico explica os riscos ocultos dos preenchimentos labiais; saiba quais

A- A+

Lábios carnudos estão por toda parte — de filtros de redes sociais a tapetes vermelhos de celebridades. Mas por trás da estética brilhante dos preenchimentos labiais existe uma preocupação crescente entre os profissionais da área médica.

Embora um número crescente de pessoas — geralmente mulheres jovens — esteja optando por preenchimentos dérmicos para obter uma aparência mais volumosa sem cirurgia, o aumento de "lábios de truta" excessivamente preenchidos e "lábios de pato" rígidos gerou uma onda de alarme, mesmo entre aqueles que normalmente apoiam tratamentos estéticos.

Preenchimentos labiais estão longe de ser isentos de riscos — e, em alguns casos, as consequências para a saúde são permanentes.

Ao contrário dos procedimentos cirúrgicos, os preenchimentos labiais não são legalmente considerados tratamentos médicos. Isso significa que eles são amplamente desregulamentados e, em muitos casos, são aplicados por pessoas com pouca ou nenhuma formação médica.

Isso é um problema, pois os lábios são delicados e altamente móveis. Eles contêm muito pouca gordura natural e dependem de um anel de pequenos músculos para expressar tudo, desde alegria até preocupação. Injetar muito preenchimento ou usar o tipo errado pode interferir nesses músculos, deixando os lábios rígidos, artificiais ou até mesmo imóveis.

Embora alguns pacientes procurem preenchimentos labiais por motivos médicos genuínos, como paralisia facial ou desfiguração, essas são exceções. Para a maioria, os riscos à saúde podem superar os benefícios estéticos.

Do que são feitos os preenchimentos labiais?

As substâncias utilizadas nos preenchimentos labiais mudaram ao longo do tempo. Materiais mais antigos, como o silicone líquido, acabaram sendo descontinuados devido a complicações graves, incluindo cicatrizes e migração do produto para outras partes do corpo.

Hoje, a maioria dos preenchimentos labiais é feita de ácido hialurônico — uma substância que existe naturalmente em nossos corpos, particularmente no tecido conjuntivo. O ácido hialurônico atrai água, dando volume à pele e mantendo-a hidratada. À medida que envelhecemos, nossos níveis naturais de ácido hialurônico diminuem, razão pela qual a pele fica mais seca e perde firmeza.

O ácido hialurônico usado nos preenchimentos é extraído de tecido animal, como cristas de galo, ou produzido sinteticamente usando bactérias. Embora esta versão moderna seja mais segura do que os preenchimentos mais antigos, ainda apresenta riscos, incluindo reações alérgicas, reativação de herpes labial (vírus herpes simplex), infecções e inflamação.

Também houve casos raros, porém graves, de complicações vasculares, como cegueira e morte tecidual, quando os preenchimentos entram acidentalmente nos vasos sanguíneos.

O risco para os rins

Menos conhecido — mas igualmente preocupante — é como o uso repetido de preenchimentos pode afetar os órgãos internos, particularmente os rins.

O ácido hialurônico não é apenas um preenchedor de pele — ele também desempenha um papel no sistema imunológico. Quando o corpo detecta inflamação, como a causada por injeções repetidas de preenchimento, ele pode responder produzindo ácido hialurônico nos rins.



Isso desencadeia uma reação em cadeia: primeiro, os rins produzem ácido hialurônico de alto peso molecular, o que aumenta a inflamação. Posteriormente, eles mudam para ácido hialurônico de baixo peso molecular, o que reduz a inflamação, mas causa fibrose ou cicatrização do tecido.

Essa resposta dupla tem sido associada à doença renal crônica e, em casos graves, até mesmo à insuficiência renal. Os pesquisadores ainda estão explorando essas ligações, mas os riscos se tornam mais significativos a cada injeção repetida — especialmente em pessoas com vulnerabilidade genética ou médica.

O ácido hialurônico também pode contribuir para a formação de cristais de oxalato de cálcio nos rins. Isso pode levar a cálculos renais e danos adicionais aos tecidos, potencialmente causando complicações ao longo da vida.

Quem deve evitar preenchimentos labiais?

Diante desses riscos, algumas pessoas devem abordar os preenchimentos com extrema cautela — ou evitá-los completamente. Isso inclui pessoas com histórico de problemas renais ou reações alérgicas aos ingredientes dos preenchimentos, herpes labial recorrente, doenças autoimunes (como lúpus ou artrite reumatoide), diabetes ou distúrbios de coagulação sanguínea e mulheres grávidas ou amamentando.

Apesar dos riscos, os preenchimentos labiais continuam amplamente acessíveis e divulgados — principalmente entre jovens influenciados pelas tendências das mídias sociais. Muitos se submetem a esses tratamentos sem entender completamente o que estão ingerindo.

Então, o que precisa mudar? Primeiro, uma regulamentação melhor. Se as injeções de preenchimento labial fossem tratadas como procedimentos médicos, controles mais rigorosos poderiam ajudar a reduzir tratamentos malsucedidos e complicações graves.

Segundo, mais educação. Os pacientes precisam entender que só porque algo é "não cirúrgico" não significa que seja seguro. Preenchimentos ainda são substâncias estranhas sendo injetadas no corpo. Eles apresentam riscos — e esses riscos podem aumentar com o tempo.

Preenchimentos labiais podem proporcionar melhorias sutis e bonitas quando usados com moderação e profissionalmente. Mas, quando usados de forma inadequada ou excessiva, podem levar a desfigurações permanentes, perda de função e até mesmo problemas internos de saúde graves, como danos renais.

As tendências de beleza nunca devem prejudicar a sua saúde.

*Jim Frame é professor de Cirurgia Plástica Estética na Universidade Anglia Ruskin

*Este artigo foi republicado do The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.

