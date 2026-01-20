A- A+

SAÚDE Cisam celebra 80 anos nesta sexta-feira (23) com entrega de requalificação para parto de alto risco A solenidade, com início às 9h, acontece no prédio do Cisam, no bairro da Encruzilhada, Zona Norte do Recife

Na próxima sexta-feira (23), o Centro Universitário Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam), da Universidade de Pernambuco (UPE), celebra seus 80 anos de fundação com uma solenidade especial no prédio do Cisam, no bairro da Encruzilhada, Zona Norte do Recife.

Na ocasião, que terá início às 9h, também será realizada a entrega da requalificação da Sala de Parto de Alto Risco Aurora. De acordo com a unidade de saúde, a entrega reforça o compromisso da instituição com a assistência materno-infantil humanizada e de excelência.

A cerimônia será presidida pela Reitora da UPE, Profa. Maria do Socorro de Mendonça Cavalcanti, pelo Vice-Reitor, Prof. José Roberto de Souza Cavalcanti, e pela diretora do Cisam/UPE, Profa. Maria Benita Spinelli. Segundo a diretora, a data representa um marco histórico para a saúde pública do estado.

“Vamos comemorar os 80 anos do Cisam, uma unidade do Complexo Hospitalar da Universidade de Pernambuco com uma história reconhecida em todo o país e vocação para o cuidado da mulher e da criança. Nesta data simbólica, também reabriremos a sala de parto, que passa a se chamar 'Aurora'. Será um enorme prazer receber todos nesse momento de emoção e alegria, reafirmando o papel do Cisam na formação de equipes multiprofissionais e no atendimento integral às mulheres e crianças por meio do Sistema Único de Saúde”, destaca a professora Maria Benita Spinelli.

Centro Universitário Integrado de Saúde

Fundado em 23 de janeiro de 1946, o Cisam é considerado a maior maternidade de Pernambuco em números de atendimento e é referência estadual na assistência à gestante de alto risco, à mulher vítima de violência e na formação e capacitação de profissionais da saúde, especialmente na área da assistência integral à mulher.

A unidade tem como principal diretriz a humanização do parto e do nascimento, desenvolvendo programas, como a Iniciativa Hospital Amigo da Criança, Mãe Canguru, assistência à mulher vítima de violência, DST/Aids, triagem neonatal (teste do pezinho), Casa da Mulher – albergue social, além de um centro de treinamento para o parto natural.

O Cisam também garante o direito ao acompanhante durante todo o internamento e assegura a presença do pai no momento do parto, seja ele natural ou cirúrgico.

A maternidade ainda conta com uma Comissão de Humanização da Assistência Hospitalar, baseada no Programa Nacional de Humanização do Ministério da Saúde, consolidando o cuidado centrado na mulher, no bebê e na família.



