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SAÚDE Cisam inaugura centro de parto humanizado e amplia assistência à saúde da mulher no Recife Novo complexo recebeu investimento de R$ 4,6 milhões e reúne Centro de Parto Normal, Casa da Gestante e requalificação da emergência obstétrica

A assistência à saúde da mulher em Pernambuco ganha um reforço nesta sexta-feira (3), com a inauguração de um novo complexo voltado ao atendimento materno-infantil no Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam), em parceria com a Universidade de Pernmabuco (UPE), no Recife.

O espaço reúne o novo Centro de Parto Normal (CPN) Florescer, a Casa da Gestante Bebê e Puérpera (CGBP), espaço todas as flores, além da requalificação da urgência e emergência obstétrica e ginecológica e do promarias. Ao todo, foram investidos R$ 4,6 milhões nas obras e na aquisição de equipamentos.

A nova estrutura foi implantada em uma área de 1.264 metros quadrados. Desse total, quase 489 metros quadrados foram destinados ao Centro de Parto Normal, outros 489 metros quadrados à Casa da Gestante e cerca de 286 metros quadrados à modernização da emergência obstétrica.

As obras já foram concluídas e os espaços receberam mobiliário, equipamentos médico-hospitalares e insumos para iniciar os atendimentos.

Com a abertura do CPN Florescer, o hospital passa a contar com cinco novos leitos, o que deve ampliar em cerca de 75 o número de partos realizados por mês.

O atendimento será voltado ao parto normal de risco habitual, seguindo o modelo de assistência humanizada do Sistema Único de Saúde (SUS), no qual o acompanhamento das parturientes é realizado exclusivamente por enfermeiros obstetras.

A Casa da Gestante, Bebê e Puérpera contará com 20 leitos para acolher gestantes e puérperas de alto risco cujos bebês estejam internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) ou em unidades de cuidados intermediários. Além da hospedagem e alimentação, o espaço oferecerá assistência multiprofissional durante 24 horas, buscando fortalecer o vínculo entre mãe e filho, incentivar o aleitamento materno e melhorar a rotatividade de leitos do hospital.

Para manter o funcionamento permanente da nova estrutura, o Cisam contará com uma equipe formada por 48 profissionais, entre enfermeiros obstetras, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, educadores físicos, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos e terapeutas ocupacionais.

Outra entrega é a requalificação da Sala de Parto Aurora, destinada ao atendimento de gestantes que necessitam de maior vigilância durante o parto natural. O espaço também passa a oferecer leitos específicos para assistência a mulheres em situação de luto gestacional. A reforma recebeu investimento de R$ 488 mil.

Além de ampliar a capacidade de atendimento pelo SUS, o novo complexo também deve fortalecer as atividades de ensino da UPE. A expectativa é que o espaço seja utilizado anualmente por estudantes de graduação, residentes das áreas de enfermagem, medicina e programas multiprofissionais, além de alunos de pós-graduação.

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