Com estoque de apenas 30%, Cisam, na Encruzilhada, pede doação de leite materno

A- A+

Com estoque apenas de 30%, considerado muito baixo, o banco de leite humano da Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam), também conhecido como Maternidade da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife, pede doação do alimento.



O leite materno do centro é usado para atender às necessidades dos recém-nascidos prematuros e de baixo peso, que estão internados na UTI neonatal, nas Unidades de Cuidados Intermediários – UCI e no Alojamento Canguru. Mensalmente, o Cisam, que é vinculado à Universidade de Pernambuco (UPE), realiza cerca de vinte partos.

"Você que está amamentando seu bebê e ainda tem leite no peito, mesmo depois da mamada, pode ser doadora e ajudar os bebês internados a se recuperarem mais rápido", pede o Cisam.



Para dar o leite materno, a doadora deve entrar em contato, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, pelo (81) 3182-7720 ou se dirigir ao Banco de Leite Humano no Cisam.



Após receber orientação, a pessoa recebe os potes de vidro, enviados pelo Cisam, para colocar o leite, que depois pode ser também recolhido pela maternidade - o serviço é feito por motociclista da unidade.



Serviço:

Centro Intergrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam) - Maternidade da Encruzilhada

Rua Visconde de Mamanguape, s/nº.

Encruzilhada – Recife – PE

Veja também

frança Declarações de Macron sobre Taiwan geram controvérsia