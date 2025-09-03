A- A+

Saúde Recife: Cisam/UPE será requalificado e ganhará UTI materna Serviço também prevê a reestruturação do centro cirúrgico, ampliando em 30% a oferta de cirurgias ginecológicas

O Centro Integrado Universitário de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam/UPE), localizado na Encruzilhada, Zona Norte do Recife, passará por uma requalificação em sua infraestrutura.

O anúncio das obras e a abertura da licitação foram realizados pelo Governo de Pernambuco durante a última edição do programa Ouvir para Mudar 2025, na última segunda-feira (1º).

O investimento no Cisam/UPE ultrapassa a casa dos R$ 29 milhões. Dentre as obras previstas, está a criação de uma UTI Materna no Centro Integrado.

Além do novo setor, a iniciativa também vai modernizar outros espaços como a UTI Neonatal, sala de aleitamento materno, farmácia, ambientes administrativos e espaços destinados à formação acadêmica da Universidade de Pernambuco.

O serviço também prevê a reestruturação do centro cirúrgico, ampliando em 30% a oferta de cirurgias ginecológicas, além do fortalecimento do banco de leite humano e da assistência farmacêutica.

“O Cisam é um espaço que une saúde, ensino e pesquisa, por isso a requalificação representa não apenas um ganho assistencial para a população, mas também um avanço para a formação de profissionais e para a inovação na área da saúde. Esse investimento reforça a integração da ciência e tecnologia às políticas públicas, garantindo que o conhecimento produzido na universidade se traduza em mais qualidade de vida e dignidade para a sociedade”, destacou a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mauricélia Montenegro.

Do ponto de vista acadêmico, o projeto contempla a reestruturação dos ambientes de ensino, com a instalação de um laboratório de simulação realística e de um núcleo de saúde digital, promovendo práticas mais qualificadas e humanizadas. A reitora da UPE, professora Socorro Cavalcanti, destacou a relevância do investimento.

“Com esse recurso destinado ao Cisam serão requalificados vários espaços essenciais, como a UTI Neonatal e os ambientes voltados para o ensino. Faz muito tempo que não tínhamos um aporte desse porte no hospital, que tem como ponto alto de sua atuação as mulheres vítimas de violência e também as adolescentes. Oferecer um local digno para essas mulheres é fundamental para que a universidade cumpra o seu papel no ensino, na formação de profissionais e na assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade”, afirmou.

A diretora do Cisam, professora Benita Spinelli, reforçou que a requalificação será um marco para o ensino e a assistência.

“Agora, com um espaço requalificado e ampliado, vamos avançar muito mais. A nova estrutura permitirá oferecer um atendimento mais digno às pessoas em vulnerabilidade e às vítimas de violência, além de fortalecer a formação de profissionais da saúde”, ressaltou.

Outros investimentos

Além do investimento no Cisam, o governo do estado anunciou um aporte de R$ 195,9 milhões para a saúde.

Entre os principais anúncios estão a assinatura da ordem de serviço para a construção da maternidade de Igarassu, por R$ 56,5 milhões; as reformas e ampliações do Hospital Otávio de Freitas (HOF), por R$ 47 milhões; do Hospital Agamenon Magalhães (HAM), por R$ 14,7 milhões; do Hospital Barão de Lucena (HBL), por R$ 33,7 milhões; e do Hospital Regional Ulysses Pernambucano (HUP), por R$ 4,5 milhões.

Com informações da assessoria



