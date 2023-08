A- A+

RIO DE JANEIRO Cissa Guimarães celebra ordem da Justiça para mandar envolvidos na morte do filho de volta à prisão Acidente, no Túnel Acústico, ocorreu há 13 anos

Treze anos depois e a morte de Rafael Mascarenhas, de 18 anos, filho da atriz e apresentadora Cissa Guimarães, ganhou novos contornos. Diante de uma nova decisão, a Justiça pode mandar de volta à prisão Rafael de Souza Bussamra e Roberto Bussamra, pai e filho condenados por envolvimento no acidente.

Rafael e Roberto chegaram a ser presos pelo atropelamento, mas estão em liberdade desde então, quando um recurso permitiu que a pena fosse convertida em serviços comunitários. A atriz usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para comemorar a notícia.

"Treze anos! E depois de um fim de semana de dor, vem um acalento e a esperança de justiça finalmente. Viva Rafa!", escreveu a atriz e apresentadora, que também é mãe de Tomás e João Velho.

A decisão foi do juiz Marcelo Sá Baptista, da 16ª Vara Civil do Rio, na última quarta-feira. Rafael de Souza Bussamra atropelou o filho de Cissa no Túnel Acústico, na Zona Sul do Rio. Ele dirigia o carro em um túnel fechado para o trânsito enquanto Rafael andava de skate no local.

Rafael deverá cumprir 3 anos e seis meses de detenção, mais suspensão da habilitação para dirigir durante esse período. Já para Roberto Martins Bussamra, serão 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mais pagamento de 18 dias-multa, pelo crime de corrupção ativa.

Veja também

Grande Recife Semana da Pessoa com Deficiência em Jaboatão tem palestras e roda de conversa nesta terça (29)