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AGRICULTURA Cisternas do Semiárido brasileiro ganham destaque em fórum na Ruanda, na África Articulação Semiárido Brasileiro apresenta tecnologia social como estratégia de segurança alimentar e adaptação às mudanças climáticas

A Articulação Semiárido Brasileiro (ASA) participa, a partir da próxima segunda-feira (31), do Fórum de Sistemas Alimentares da África, em Kigali, capital de Ruanda, onde apresentará a experiência das cisternas de placa como estratégia de convivência com a seca e fortalecimento da segurança e soberania alimentar.

A iniciativa será apresentada pela agricultora Adailma Ezequiel, da ASA Paraíba, durante painel sobre acesso à água, sistemas agroalimentares e resiliência, buscando ampliar a cooperação Sul-Sul e contribuir para políticas de adaptação climática no continente africano.

Promovido pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), pelo Global Landscapes Forum (GLF) e pelo Sistema CGIAR, o fórum tem como seguinte tema: “Investindo nos Sistemas Agroalimentares da África: Nutrir Nações, Gerar Empregos, Construir Resiliência”.

O encontro reúne líderes governamentais, organismos internacionais, representantes do setor privado e da sociedade civil, investidores e agricultores de diferentes países.

A experiência brasileira de Convivência com o Semiárido estará em destaque já no primeiro dia do evento, durante a atividade “Acesso à água, sistemas agroalimentares e resiliência”, organizada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

O encontro será realizado às 13h30, no horário local, equivalente a 8h30 pelo horário de Brasília.

Integrante da Rede de Jovens Agricultores Familiares da ASA Paraíba, Adailma Ezequiel representará a organização no painel “O papel das comunidades locais na construção da resiliência”.

“Vou apresentar a minha vivência de mulher jovem que conquistou as cisternas e explicar o quanto essas tecnologias são importantes, pois vão além da água e significam acesso à comida de verdade e à cidadania”, afirma.

Aos 36 anos, ela vai compartilhar a própria trajetória e mostrar como o acesso à água transformou as condições de vida e produção de sua família na zona rural de Queimadas, no Agreste paraibano.

Durante metade da vida, Adailma enfrentou os efeitos da escassez de água, conciliando os estudos com caminhadas de mais de uma hora para transportar água em baldes.

A realidade começou a mudar em 2012, quando a família conquistou uma cisterna de 16 mil litros para consumo humano. No ano seguinte, recebeu um reservatório de 52 mil litros para a produção de alimentos, por meio do Programa Cisternas, desenvolvido em parceria entre o MDS e a ASA.

Atualmente, em uma propriedade de nove hectares no território do Polo da Borborema, Adailma e a família mantêm uma produção diversificada durante todo o ano.

Entre os alimentos cultivados estão milho, feijão, macaxeira, tomate, abacate e hortaliças. A propriedade também abriga criações de gado, ovelhas, porcos e galinhas, seguindo princípios da agroecologia e da diversidade dos agroecossistemas.

Para Adailma, as cisternas representam mais do que uma solução para o armazenamento de água. A tecnologia também ampliou o acesso a alimentos saudáveis e contribuiu para sua formação e participação política.

“A cisterna possibilitou para minha família ter água e uma alimentação saudável, mas não só isso, com ela veio a formação para o nosso ser político. Hoje, por exemplo, estou na diretoria de um sindicato, faço parte de uma rede de juventudes e participo da Asa", ressalta. "Levar isso para outros países é muito importante porque não vamos discutir sobre planos que podem ser feitos, quem vai falar é alguém que vivenciou muitas dificuldades com a seca, mas com água potável do lado de casa a realidade passou a ser muito diferente”, completa

Além de integrar a diretoria de um sindicato, Adailma participa de uma rede de juventudes e da própria ASA.

Para ela, levar essa experiência ao fórum permite apresentar uma perspectiva construída a partir da vivência de quem enfrentou diretamente os efeitos da seca e acompanhou as mudanças provocadas pelo acesso à água.

O painel também contará com a participação do secretário executivo da Rede de Organizações Camponesas e de Produtores Agrícolas da África Ocidental (Roppa), Ousseini Ouedraogo, e do assistente de cooperação técnica da Embaixada do Brasil no Quênia, Johnstone Katuta Katua.

A mediação será feita pelo coordenador sênior de programas do Centro de Coordenação dos Sistemas Alimentares das Nações Unidas, Khaled Eltaweel.

Além de compartilhar a experiência brasileira, Adailma espera conhecer iniciativas desenvolvidas em outros territórios.

“Minha expectativa para conhecer outras histórias é imensa. Além de mostrar nossas experiências exitosas para pessoas que talvez não conheçam a cisterna, espero também aprender outras boas práticas de convivência com os territórios. Sei que será uma grande oportunidade de intercâmbio de saberes”, destaca.

O Fórum de Sistemas Alimentares da África segue até sexta-feira (4), com cerca de 5 mil delegados de mais de 50 países e uma programação de mais de 220 atividades, entre painéis, mesas de negociação e feira gastronômica.

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