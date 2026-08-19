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Negócios CK Hutchison exige mais de US$ 1,5 bilhão do Panamá para cancelamento de concessão portuária A informação é do conselho de administração da companhia em comunicado enviado à Bolsa de Valores de Hong Kong

O conglomerado de Hong Kong CK Hutchison anunciou nesta quinta-feira (20) que iniciou um processo de arbitragem contra o Panamá pela rescisão de uma licença para a operação de dois portos no Canal do Panamá.

“A empresa reivindica uma participação superior a US$ 1,5 bilhão (R$ 7,8 bilhões) pela perda de seus investimentos no Panamá”, informou seu conselho de administração, em comunicado à bolsa de valores de Hong Kong.

O país centro-americano assumiu o controle dos portos de Balboa, no Pacífico, e Cristóbal, no Caribe, que foram operados pela Panama Ports Company (PPC), subsidiária da CK Hutchison, amparando-se em decisão uma decisão anunciada em janeiro pela Suprema Corte do Panamá, após reclamações dos Estados Unidos de que a China controlava o Canal.

O conglomerado de Hong Kong manifestou que discorda "profundamente das medidas tomadas pelo Panamá em violação do acordo [de concessão].

A empresa continuará buscando uma solução com o Panamá, exercendo ao máximo todos os direitos e recursos que lhe serão concedidos conforme o acordo e o direito internacional."

A PPC havia entrado com uma ação judicial em fevereiro na qual contestava a suspensão de suas operações no Canal do Panamá. Um mês depois, anunciou que recuperou pelo menos US$ 2 bilhões em perdas e danos.

O conselho de administração do conglomerado acrescentou que a PPC continuará exercendo seus direitos legítimos em uma arbitragem separada.

O Canal do Panamá, por onde passa 5% do comércio marítimo mundial, foi construído pelos Estados Unidos e inaugurado em 1914. Em 1999, Washington cedeu seu controle ao Panamá, após a assinatura de acordos bilaterais.

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