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Região Metropolitana do Recife Clarão e estrondo assustam pedestres em Camaragibe; cidade acumula mais de 66 mm de chuva em 12h Momento foi registrado por uma câmera de segurança que captou a movimentação

Um clarão e um forte estrondo assustaram pedestres que circulavam, na manhã desta quarta-feira (8), pela 9ª Travessa Eliza Cabral de Souza, no centro do município de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.

O momento foi registrado por uma câmera de segurança que captou a movimentação de pessoas na via.

Chovia quando, às 9h45, um barulho forte, característico de trovão, foi ouvido, e uma luz atingiu o local, assustando os pedestres.

Algumas pessoas, pelo medo, chegaram a entrar em comércios próximos. Apesar do susto, não há relatos de feridos.

O município de Camaragibe registrou chuvas fortes nesta quarta-feira (8). Segundo o Painel de Monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a cidade acumula 66,61 milímetros em 12 horas.

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