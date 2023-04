Cláudio Castro pede auxílio das forças de segurança federais e defende operações no RJ

A- A+

O governador Claudio Castro pediu, na manhã desta quarta-feira (5), ajuda das forças de segurança federais no combate à violência no Rio de Janeiro. Castro pediu à Polícia Federal (PF) e à Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforço nas ações de investigação e no policiamento das fronteiras do país para evitar a chegada de armas no estado.

— A gente nunca viu tanto fuzil. O Rio de Janeiro não produz arma, não produz droga, então se isso está entrando é porque as nossas fronteiras estão ficando desprotegidas. Pedi que a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal acelerem conosco o trabalho de proteção, se não a gente fica daqui enxugando gelo — afirmou o governador.

Sobre a atuação da polícia nas comunidades, Castro defendeu que os agentes atuam em prol da liberdade dos moradores. Além disso, ele ressaltou que o Rio de Janeiro não será "faculdade do crime".

— Morador não quer ter traficante levando a filha dele para casa, estuprando menor, fazendo gente de empregado, obrigando o povo a comprar o gás, obrigando o gatonet. A gente tem libertado o povo. Infelizmente, acharam que o Rio de Janeiro poderia ser laboratório ou faculdade do crime, mas o Rio de Janeiro não será. A nossa polícia vai combater bandido daqui, bandido de fora, tráfico, milícia. Quem fizer guerra ou balbúrdia no Rio, será combatido — disse o governador

Na manhã desta quarta-feira, três fuzis foram apreendidos com criminosos durante uma operação no Complexo da Maré, na Zona Norte. O Batalhão de Operações Especiais (Bope) prendeu 16 criminosos que invadiram uma escola da região.

Nesta terça-feira, nove fuzis utilizados por quadrilhas de traficantes e milicianos na Região Metropolitana do Rio de Janeiro foram apreendidos em menos de 12h. No mesmo período, 26 homens foram presos durante as operações.

