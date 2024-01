Claudio Heinrich se pronuncia após rumores sobre ida para o "BBB 24": "Sou um cara zen"

A- A+

Afinal, Claudio Heinrich estará mesmo entre os participantes do "Big Brother Brasil 24"? Diante dos rumores que tomam as redes sociais às vésperas da estreia da nova edição do reality show, marcada para o dia 8 de janeiro, o ator de 51 anos decidiu se manifestar. O artista, que esteve no elenco do programa "No limite" em 2023, está surpreso com as recentes especulações envolvendo seu nome.

"Pelo lado financeiro, eu até poderia pensar [em participar do 'BBB'], né?", brincou o ator, ao esclarecer que não recebeu nenhum convite oficial da produção do reality show para ingressar na disputa do prêmio que pode chegar ao valor de R$ 3 milhões neste ano.

Afastado das novelas desde 2013, quando integrou o elenco de "Pecado mortal", na Record, Claudio Heinrich não nega que ficou animado ao ver seu nome sendo lembrado na internet. De longe, ele acompanhou todos os comentários que o envolveram nas redes sociais.

"Fico muito feliz com todos os comentários. Eu acompanhei um pouquinho e achei muito legal. Fico muito contente com essa lembrança, esse carinho de muitos querendo que eu realmente estivesse 'no Big Brother'", afirmou, em entrevista à revista "Caras", o ator que foi galã de novelas como "Malhação" (1996) e "Uga uga" (2000), na TV Globo.

Mas como seria o comportamento de Claudio Heinrich num reality como o "BBB"? No Twitter, alguns internautas avaliaram que, diante do jeito calmo apresentado em "No limite", o ator não seria lá a pessoa que mais "movimentaria" o jogo no confinamento. É uma verdade, como o próprio comenta. "[Essa colocação] não deixa de ser um elogio para mim, porque o meu perfil realmente é de ser um cara mais zen", comentou ele, na mesma entrevista.

