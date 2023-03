Cliente recebe colônia infantil no lugar do Iphone encomendado em site de vendas

A- A+

Um Cliente da Amazon recebeu uma colônia infantil johnsons baby ao invés do seu verdadeiro pedido, um Iphone, no Recife. Lucas Portela, biomédico, usou as redes sociais para denunciar a confusão no recebimento do produto. A empresa entrou em contato com o biomédico na noite desta segunda-feira (20) e garantiu o estorno do dinheiro gasto na compra do celular.

"Disseram que o reembolso já está a caminho", informou Lucas em suas redes sociais.

O pacote foi recebido no sábado (18), e o cliente não chegou a suspeitar da embalagem, pelo tamanho e peso que poderiam ser comparados com o produto que havia pedido.

Após perceber que não recebeu o produto que pediu, o biomédico entrou em contato com o serviço de atendimento ao cliente e foi orientado a devolver a colônia pelos correios. A devolução do dinheiro seria avaliada.

Com receio da avaliação, Lucas usou suas redes sociais para denunciar a questão e cobrar a Amazon por uma resposta sobre a devolução do seu dinheiro.

A resposta foi dada nessa segunda, e Lucas não vai precisar nem devolver a colônia. "Eu poderia ficar ou descartar a colônia Johnson", comentou em seu Instagram.

