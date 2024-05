A- A+

Recife Clientes de shopping no Recife trocam socos e chutes por causa de máquina de bichos de pelúcia Imagens que circulam nas redes sociais mostram dois homens e duas mulheres trocando socos, chutes e puxões de cabelo

Uma confusão entre clientes de um shopping na Zona Sul do Recife, por causa de uma máquina de bichos de pelúcia, terminou na delegacia. O caso aconteceu na sexta-feira (17), no Shopping Recife, que fica no bairro de Boa Viagem.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram dois homens e duas mulheres trocando socos, chutes e puxões de cabelo, diante do brinquedo, localizado próximo a uma das entradas do estabelecimento.

Na gravação, duas mulheres aparecem agarrando o cabelo uma da outra e um homem, de camisa polo preta, puxa uma delas e a agride com um soco no rosto.

Na sequência, um segundo homem, também de camisa preta, que tentava separar as mulheres, vai para cima do primeiro homem, e mais cenas de violência são registradas, com socos e chutes.

Enquanto isso, uma das mulheres, que segurava uma pelúcia, usa o objeto para bater na outra. Clientes e um segurança do shopping aparecem nas imagens tentando separar os envolvidos.

Por meio de nota, o Shopping Recife disse que tomou conhecimento de um desentendimento entre alguns clientes do estabelecimento e esclarece que sua equipe de segurança interveio rapidamente.

"O empreendimento lamenta o ocorrido e reforça, ainda, que está à disposição dos órgãos competentes para quaisquer esclarecimentos", afirmou o shopping.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Boa Viagem como lesão corporal e rixa, segundo informou a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).



De acordo com a corporação, as mulheres possuem 32 e 35 anos. Já os homens, 36 e 37 anos.

"Um inquérito policial foi instaurado e as investigações seguirão até a elucidação dos fatos", completou a PCPE.

