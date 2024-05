A- A+

confusão Clientes trocam socos e chutes por causa de bicho de pelúcia no Shopping Recife; veja vídeo Caso aconteceu na sexta (17) e imagens viralizaram nas redes sociais

Dois homens e duas mulheres se envolveram em uma briga no Shopping Recife, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul da Capital pernambucana. A confusão aconteceu na última sexta (17) e as imagens viralizaram nas redes sociais.

Aos socos e chutes, os clientes se desentenderam por conta de uma máquina de pegar bichos de pelúcia, no centro de compras. As duas mulheres se agarram e puxam os cabelos uma da outra, enquanto um dos homens desfere um soco contra uma delas.

Uma terceira pessoa tenta intervir. Um segurança também entra no meio e separa os homens que se agridem no chão. A terceira pessoa consegue apartar as mulheres.

