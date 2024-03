Clientes vomitam sangue após ingerirem gelo seco em restaurante na Índia; gerente está preso

A- A+

Cinco pessoas vomitaram sangue e foram hospitalizadas após ingerirem gelo seco no Café Laforestta, um restaurante na cidade de Gurgaon, na Índia.

O gás de dióxido de carbono solidificado, geralmente utilizado em festas e para efeitos especiais, foi oferecido ao grupo como um refrescante bucal. O acidente aconteceu no último sábado (2).

De acordo com Ankit Kumar, um garçom abordou a mesa onde ele estava com a esposa Neha Sabarwal, e mais quatro amigos, Manika Goenka, Pritika Rustagi, Deepak Aroda e Himani, oferecendo o item dentro de pacotes como se fosse limpador de palato tradicionais com açúcar e especiarias, de acordo com a "Indian Express".

Segundo o boletim de ocorrência, Ankit, que segurava sua filha de um ano nos braços, não ingeriu o conteúdo dos pacotes, mas assim que a esposa e amigos engoliram a substância, as bocas começaram a arder e sangrar e logo após todos expeliram sangue.

As quatro pessoas ficaram dois dias internados e já receberam alta. O gerente do estabelecimento foi preso por suspeita de envenenamento.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, é possível ver a reação dos clientes após ingerirem o gelo seco.

Gelo seco é o nome popular para o dióxido de carbono solidificado ao ser resfriado a uma temperatura inferior a -78°C.

Ao ser aquecido na pressão atmosférica, torna-se imediatamente gás de dióxido de carbono, sem passar pelo estado líquido.

