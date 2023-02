Clima carnavalesco toma conta da primeira edição do "Viva a Guararapes" neste domingo (5)

A- A+

Um local acostumado a ser o ápice dos desfiles de carnaval, a Avenida Guararapes está sendo o palco da primeira edição do Viva a Guararapes, já no clima de carnaval. A programação que é gratuita, está sendo uma prévia da maior festa popular e democrática da capital pernambucana, oferecendo serviços, como a confecção de máscaras e adereços de Carnaval e aulão de frevo, orquestras e shows no ritmo da folia de Momo, recreação infantil, entre outros atrativos.

O Viva Guararapes acontece até às 17h e é uma iniciativa do Programa Recentro, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer e do Gabinete do Centro do Recife.

A novidade desta edição será o inédito Polo Carnavalesco, que vai trazer apresentações de passistas de Frevo, Cabine Fotográfica Carnavalesca para registrar os momentos de folia das famílias no Viva, oficina de adereço de Carnaval, de turbante e orquestras de frevo. Já o Polo Cultural e Artístico estará recheado de atrações carnavalescas como o Afoxé Oyá Alaxé, Boi Treloso, Bloco Turma do Saberé, Bloco Pierrot de São José, Cibely do Cavaco e o compositor Getúlio Cavalcanti, autor de inúmeros sucessos musicais carnavalescos.

A guia de turismo de 63 anos, Maria José, conta que a programação é uma oportunidade para aproveitar em família.

“É um lazer, uma forma de se divertir tranquilo e sem conflitos, se preparando para o carnaval e lembrando o tradicional frevo de bloco”, disse.

