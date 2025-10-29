Qua, 29 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta29/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Rio de Janeiro

Clima de comoção marca velório de policial morto em megaoperação no Rio

Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, conhecido como Máskara, foi homenageado por colegas e familiares no Cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador

Reportar Erro
O policial civil Marcus Vinicius, conhecido entre colegas como Máskara, foi morto na manhã desta terça-feira durante a megaoperação das polícias Civil e Militar nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte do Rio O policial civil Marcus Vinicius, conhecido entre colegas como Máskara, foi morto na manhã desta terça-feira durante a megaoperação das polícias Civil e Militar nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte do Rio  - Foto: Redes Sociais/Reprodução

O clima de comoção marcou o velório do policial civil Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, conhecido entre colegas como Máskara, morto durante a megaoperação realizada nesta terça-feira nos complexos da Penha e do Alemão.

Amigos, familiares e companheiros de farda se reuniram na manhã desta quarta-feira, no Cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador, para prestar as últimas homenagens ao agente, que tinha mais de 20 anos de carreira na Polícia Civil.

O sentimento predominante era de tristeza e revolta. Membros da corporação lamentavam a perda de um colega descrito como “muito parceiro e muito amigo”, lembrado por sua alegria e dedicação ao trabalho.

Pouco tempo depois do sepultamento, o chefe da Polícia Civil, Felipe Curi, chegou ao cemitério. Ele conversou brevemente com os familiares de Marcus Vinícius, mas preferiu não falar com a imprensa.

Após alguns minutos no local, Cury deixou o cemitério em silêncio, acompanhado por assessores e colegas de corporação.

Leia também

• Fuzis apreendidos em operação no Rio de Janeiro tem valor estimado de mais de R$ 5 milhões

• PGR pede a Moraes para cobrar explicações do governo do Rio sobre megaoperação que deixou 119 mortos

• Rio: corpos estavam amarrados e com marcas de facadas, relatam moradores do Complexo da Penha

— Ele era um cara alegre, brincalhão, querido por todos. Não tinha uma pessoa que não gostasse dele. Está provado aqui, com tanta gente vindo se despedir — disse Marcelo Sobral, que era amigo do policial.

Marcus Vinícius era considerado um profissional apaixonado pela carreira e costumava participar diretamente das operações, mesmo após assumir cargos de chefia.

— Ele amava muito o que fazia. Em hipótese alguma merecia o que aconteceu. Infelizmente, perdi um irmão — afirmou Sobral, emocionado.

O velório contou com a presença de agentes das polícias Civil e Militar, que se reuniram para prestar a última homenagem e demonstrar solidariedade à família. O caixão foi coberto com a bandeira da corporação.

Quando o caixão com o corpo de Marcus chegou ao local do sepultamento, foi recebido sob uma intensa salva de palmas e forte emoção dos familiares.

No momento do enterro, lágrimas e silêncio tomaram conta do ambiente. Os pais de Marcus Vinícius eram os mais emocionados.

No fim da cerimônia, um helicóptero da Polícia Civil sobrevoou o local e lançou flores sobre o caixão. As pétalas brancas caíram e encerraram o sepultamento de forma simbólica, como tributo ao agente.

Máskara foi atingido na cabeça durante um confronto. Foi socorrido e levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, mas não resistiu. A morte de Marcus Vinícius ocorreu no contexto da Operação Contenção, que mobilizou cerca de 2,5 mil agentes das polícias Civil e Militar.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter