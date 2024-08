Tempo em SP muda e pode chegar a 32ºC nos próximos dias; veja previsão

A- A+

O calor voltará a marcar presença em São Paulo a partir desta quinta-feira (15) após a capital registrar 7ºC, a menor temperatura em agosto desde 2011. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), os termômetros devem sair de 11ºC na madrugada desta quinta e chegar a 27ºC durante o período da tarde.

O Climatempo prevê que as temperaturas na capital devem chegar a 29ºC até sexta-feira (16), sem previsão de chuva. O sábado (17), e o domingo (18), também serão ensolarados, podendo chegar a 32ºC.

O CGE diz que essa alta na temperatura se deve à formação de um bloqueio atmosférico, que vai inibir a formação de nuvens e "garantir o sol forte e a elevação das temperaturas".

Ainda na região Sudeste, as capitais Rio de Janeiro, Vitória e Belo Horizonte também terão altas temperaturas sem chuva. O Rio pode registrar, nesta quinta-feira, 26ºC. A cidade terá pouca variação na sexta, sábado e domingo, quando marcará 31ºC, 32ºC e 33ºC, respectivamente.

Em Vitória, a temperatura máxima sairá de 26ºC, nesta quinta, para 28ºC na sexta, sábado e domingo. O sol também aparece em Belo Horizonte, com os termômetros variando entre 28ºC e 30ºC até domingo.

Chuva no RS e calor em PR e SC

Segundo o Climatempo, a região Sul terá mudanças bruscas de temperatura nas três capitais até domingo, com previsão de chuva em Porto Alegre.

A quinta-feira começará com frio que varia entre 6ºC e 9ºC nas três cidades, mas as temperaturas sobem durante o dia e ficam firmes até domingo. Em Curitiba, as máximas até domingo devem variar entre 25ºC e 29ºC, sem risco de chuva.

Florianópolis também não terá chuvas, mas terá temperaturas mais baixas, com a mínima saindo de 9ºC e a máxima batendo 22ºC nesta quinta, variando entre 23ºC e 25ºC de sexta a domingo.

Porto Alegre é a única capital do Sul com risco de chuva, com a previsão apontando garoas no sábado e domingo.

As temperaturas também oscilam, começando com mínimas de 8ºC na manhã desta quinta-feira e chegando a máxima de 24ºC perto do fim da tarde, às 16h. As maiores temperaturas na capital gaúcha variam entre 21ºC e 24ºC de sexta a domingo.

Sol forte no Centro-Oeste

As capitais da região Centro-Oeste devem continuar registrando altas temperaturas até o fim desta semana. De acordo com o Climatempo, todas as máximas ficam acima dos 30ºC - chegando a 41ºC em Cuiabá. Brasília deve manter uma média firme de 30ºC de temperatura máxima.

