Sustentabilidade

Clima: especialistas se reúnem e discutem respostas urgentes para o Nordeste

Seminário no Recife aborda riscos ambientais e políticas para desenvolvimento sustentável

Participam especialistas da UFPE, INSA/MCTI, Cáritas Brasileira e do Consórcio Nordeste

O Recife sediará, no próximo dia 3 de dezembro, o seminário “Emergência climática: preservação e desenvolvimento no Nordeste”, organizado pela Fundação Perseu Abramo. A escolha da capital está relacionada ao alerta do IPCC, que a aponta como a capital brasileira mais ameaçada pelo avanço do nível do mar.

Segundo o Instituto Clima e Sociedade, 42% dos nordestinos demonstram interesse pelo tema ambiental; 31% afirmam já ter enfrentado eventos climáticos extremos; e 84% acreditam que ações contra os impactos devem ocorrer no nível local. Para 53% dos entrevistados, clima e ambiente influenciarão o voto nas eleições de 2026.

Discussões e participação de especialistas

O encontro contará com debates sobre justiça climática, desertificação, sociobioeconomia, participação social e planejamento urbano. O presidente da Fundação, Paulo Okamotto, explicou o propósito das discussões.

“Pretendemos, nesse encontro, consolidar conhecimento e fortalecer a compreensão sobre as vulnerabilidades e as potencialidades da região Nordeste, contribuindo assim para pensar e propor soluções sustentáveis e inclusivas frente à emergência climática”, afirmou.

Participam especialistas da UFPE, INSA/MCTI, Cáritas Brasileira e do Consórcio Nordeste. Ao final, haverá debate com o público.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serviço

Seminário “Emergência climática: preservação e desenvolvimento no Nordeste”
Data: 3/12 (quarta)
Horário: 18h às 21h
Local: Sintepe - Rua General José Semeão, 41, Boa Vista, Recife
Entrada: Franca

Com informações da assessoria

