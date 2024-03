A- A+

brasil Clima extremo: temporais deixam 620 casas alagadas e famílias desabrigadas no RS Inmet emitiu alerta de perigo de tempestade em parte do estado

Os temporais que atingiram a região Oeste do Rio Grande do Sul neste fim de semana deixaram um rastro de destruição. De acordo com a Defesa Civil do estado, nove municípios reportaram algum tipo de ocorrência motivada pelas chuvas, que resultaram em um total de 620 casas alagadas ou destelhadas. Nesta segunda-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de chuvas intensas e de tempestade para o RS.

O balanço da Defesa Civil informa, ainda, que duas famílias foram retiradas de suas casas, que foram atingidas pela inundação em Alegrete, e abrigadas no ginásio de esportes da escola estadual da cidade. No município também há 15 pessoas hospedadas nas casas de familiares após serem desalojadas.

Em Barra do Quaraí, as chuvas forçacam a retirada de uma família que vivia em uma área na entrada do município. Ela foi realocada em um abrigo disponibilizado pela prefeitura local.

Casas destelhadas

Uruguaiana é o município mais atingido pelos vendavais. Na localidade, 560 casas ficaram alagadas, além de uma escola destelhada. De acordo com a prefeitura, choveu 185 mm no intervalo de 34 horas e também causou danos ao Teatro Municipal Rosalina Pandolfo Lisboa, ao Centro Cultural Dr. Pedro Marini, ao Museu do Rio Uruguai e à Biblioteca Pública Municipal Luiz Guilherme do Prado Veppo.

Neste domingo, o prefeito Ronnie Mello decretou estado de emergência no município "visando a busca de apoio junto ao Governo do Estado para a recuperação dos danos e dos prejuízos acumulados". A prefeitura acrescentou que "caso haja a necessidade de remoção, o Exército Brasileiro também estará integrado às ações".

Outras 60 residências foram destelhadas em Erechim. O município também registrou a ocorrência de árvores caídas e retiradas das vias.

Chegada de frente fria

As fortes chuvas foram provocadas por uma massa de ar quente e úmida que favorece a ocorrência de temporais no Sul do país até o meio da semana. No entanto, mais chuvas são esperadas, mas pela chegada de uma frente fria a partir de quarta-feira. Segundo o Metsul, a frente fria é um fator preocupanete e que eleva o risco meteorológico.

Já o Inmet colocou praticamente todo o Rio Grande do Sul em algum nível de alerta. Parte do estado está em alerta amarelo, para chuvas intensas, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. A capital Porto Alegre está nesta condição.

O alerta vermelho cobre toda a região oeste do estado, justamente a que foi mais atingida pelas chuvas dos últimos dias. Neste nível, há risco de tempestades que provocam queda de granizo, rajadas de vento de até 100 km/h e causam estragos em plantações.

