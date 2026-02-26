A- A+

Fórum Rodolfo Aureliano Caso Renata Alves: clima tenso no julgamento do homem acusado de matar ex-companheira no Recife João Raimundo Vieira da Silva de Araújo é acusado de ter matado a ex-companheira, a administradora Renata Alves Costa

Desde o início, o julgamento do réu João Raimundo Vieira da Silva de Araújo, de 38 anos, tem sido tomado por discussões e clima de tensão. A sessão foi retomada por volta das 9h desta quinta (26) e acontece a portas fechadas no Fórum Rodolfo Aureliano, na Ilha Joana Bezerra, no Centro do Recife. Às 12h30 entrou no intervalo de almoço e voltou às 13h30.

João é acusado de ter matado a ex-companheira, a administradora Renata Alves Costa, de 35 anos, em uma das torres do Edifício Sítio Jardins, onde o casal morava há quatro meses, em Campo Grande, Zona Norte da cidade.

O crime aconteceu em 6 de agosto de 2022. Porém, segundo Paula Limongi, vice-presidente do Instituto Banco Vermelho, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) apontou novos crimes que teriam sido cometidos por ele.

“Ele tem uma medida protetiva contra uma mulher que agrediu, no Recife, e outra na Bahia, além de um assalto que ele cometeu no Recife. Tivemos conhecimento desses três, onde ele vem mostrando uma ficha intensa de crimes que ele vem cometendo crimes desde 2015”, revela.

Paula Limongi, vice-presidente do Banco Vermelho | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Os familiares da vítima saíram para o intervalo visivelmente abalados. No primeiro momento, a defesa apresentou os argumentos aos jurados. Também foram exibidas imagens fortes da vítima.

Assistente de acusação, a advogada Carolina Amorim explica que fez um balanço da vida pregressa de João.

“São vários fatos que indicam violências anteriores contra outras mulheres e várias nuances dos fatos, como conversas que foram extraídas do telefone de Renata e que trouxeram como se dava a relação deles. Era uma relação de dominação dele, de manipulação e de mentira”, argumenta.

“Nos anos anteriores, tiveram vários boletins de ocorrência contra ele, bem como processos criminais. Existe uma tônica de violências domésticas que foram objetos do debate, bem como a situação do Mar Hotel, onde ele já responde a um processo por tentativa de homicídio de uns seguranças”, complementa.

Exoneração após atirar em funcionários

O episódio citado por Carolina Amorim refere-se à noite do dia 3 de dezembro de 2019, quando João foi preso por balear dois funcionários do Mar Hotel, em Boa Viagem, após discutir e agredir uma ex-companheira. Naquele tempo, ele era concursado pelo Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), mas acabou sendo exonerado.

A defesa, representada pela advogada Ana Paula Arruda, sustenta a tese de que as transcrições citadas pela acusação foram apenas um recorte do que era conveniente e que à tarde a defesa não vai trabalhar pela absolvição do réu, mas por uma pena que ela definiria como justa.

“A gente precisa trabalhar para garantir ao acusado aquilo que ele tem como direito. Não é porque ele está sendo acusado de um homicídio qualificado por morte de mulher, por meio de tortura, por surpresa, sequestro e cárcere privado que a gente vai concordar, porque os autos são claros. O processo penal traz uma regra para que todos os processos aconteçam e respeitem aquele formato. Para ser considerado como homicídio qualificado, seja lá por qualquer motivo, precisa possuir elementos que demonstrem que aquela qualificadora realmente existiu”, crava.

“Esse processo não pode ser tratado como crime de feminicídio, que passou a ser autônomo em 2024. Pelo que diz a lei, nós estamos tratando de um homicídio qualificado pela morte de uma mulher. À época do fato, feminicídio não era um crime autônomo. Por isso que ele não pode ser penalizado como se fosse um crime de feminicídio. Nosso trabalho é minorar os danos para que ele seja condenado dentro da justa possibilidade e probabilidade”, finaliza.

Veja também