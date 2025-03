A- A+

INCLUSÃO Clínica abre inscrições para projeto gratuito destinado a adolescentes com TEA e TDAH; saiba mais Iniciativa é voltada para adolescentes entre 14 a 17 anos com nível 2 de suporte

A Clínica Nuno Desenvolvimento Recife está com inscrições abertas para o projeto gratuito Nuno Teens, iniciativa que tem como objetivo treinar habilidades sociais de adolescentes entre 14 a 17 anos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) com nível 2 de suporte.

As inscrições podem ser realizadas pelo WhatsApp (81) 98226-0838 ou pelo e-mail [email protected].

Para participar, é necessário enviar comprovante de residência, laudo médico, cópia do RG do participante e do responsável. Após a inscrição, será realizada uma avaliação com a equipe multiprofissional para confirmar o nível de suporte.

Os encontros serão organizados por profissionais das áreas de psicologia e psicomotricidade e ocorrerão em ambientes como cinemas, shoppings, lanchonetes e espaços públicos, com o objetivo de trabalhar o comportamento dos adolescentes em situações do cotidiano. A dinâmica dos encontros será ajustada conforme a organização das turmas, incluindo dias e horários.

De acordo com a psicopedagoga e diretora da clínica, Cinthia Cardoso, o projeto visa trabalhar habilidades sociais essenciais para a convivência cotidiana.

"A gente vai trabalhar habilidades sociais como: se reunir, comprar, pagar, se locomover bem, andar de ônibus, e isso eles aprendem mais facilmente em grupo. Mas precisam estar no mesmo nível de suporte. Quando você oferece as condições para que as pessoas com deficiência alcancem seus objetivos, você dá oportunidade para que construam o próprio futuro, de que tenham autonomia de que possam ser vistos de maneira igualitária, sem preconceitos", afirmou.

Serviço



Projeto Nuno Teens

Objetivo: treinar habilidades sociais e de convívios extraclínica (TEA e TDAH nível 2 de suporte)

Inscrições: WhatsApp - 81. 9.8226.0838 ou email: [email protected].

