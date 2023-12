A- A+

IRREGULARIDADES Clínica de estética que realizava cirurgias é interditada em shopping de alto padrão no RJ De acordo com os agentes, no local funcionava uma sala de cirurgia clandestina

Uma clínica de estética localizada em um shopping de alto padrão da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi interditada nesta quarta-feira (27) após operação da Delegacia do Consumidor (Decon), da Polícia Civil.

De acordo com os agentes, no local funcionava uma sala de cirurgia clandestina onde eram realizados procedimentos como lipoaspiração, mamoplastia e implantes de silicone em “ambiente improvisado”, sem a estrutura necessária para casos de possíveis emergências.

Segundo informou a polícia, o local não possuía equipamentos necessários para garantir a segurança durante esse tipo de cirurgia, como “desfibrilador, maquinários específicos de UTI ou contratos com ambulâncias e hospitais de retaguarda”. Foram encontrados ainda “materiais fora da validade e de uso exclusivo para hospitais”.

A clínica também não possuía licença sanitária para os procedimentos estéticos invasivos que realizava. Ainda de acordo com os policiais, os donos do estabelecimento, que não foram encontrados no local, possuem outras clínicas de estética no Rio e já são investigados por fraude no reembolso de operadoras de planos de saúde.

Os responsáveis responderão por crimes contra as relações de consumo. Uma gerente da clínica foi levada à Decon para prestar depoimento.

Veja também

Venezuela Derramamento de óleo afeta parte do litoral da Venezuela