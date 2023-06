A- A+

Recife Clínica de odontologia no bairro da Madalena, no Recife, é interditada por irregularidades Na unidade, foi identificada a ausência de materiais estéreis na sala de atendimento

Uma clínica de odontologia especializada em cursos de pós-graduação, situada no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife, foi interditada, nessa quarta-feira (7), por irregularidades.



Fiscais do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE) e da Vigilância Sanitária do Recife (Visa) constataram que o local não possui inscrição junto ao conselho.

Isso significa que a clínica não tem nenhum responsável técnico. De acordo com os órgãos fiscalizadores, o espaço já havia sido notificado anteriormente, mas não houve regularização.



Na unidade, também foi identificada a ausência de materiais estéreis na sala de atendimento, mesmo com a presença de pacientes na sala de espera.





O flagrante indica que os atendimentos eram realizados sem os devidos processos de esterilização e biossegurança, segundo informou o CRO-PE e a Visa. O nome da clínica não foi divulgado devido ao Código de Ética Odontológica.

Clínica de odontologia é especializada em cursos de pós-graduação. Foto: Divulgação



O conselho reforça a importância da regularização dos estabelecimentos odontológicos e da presença de profissionais capacitados, e que a fiscalização será intensificada para garantir a segurança da equipe de saúde bucal e a qualidade dos serviços odontológicos prestados à população.

