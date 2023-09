A- A+

Violência Clínica é alvo de invasão e roubo na madrugada do Recife, no bairro do Ipsep A ação aconteceu na madrugada desta terça-feira (12)

Um consultório médico foi invadido e roubado na madrugada desta terça-feira (12), na Rua Ildefonso Magno, no Ipsep, Zona Sul do Recife. A ação do criminoso foi registrada por câmeras de segurança do local, que flagrou o momento em que o homem se aproxima do estabelecimento em uma bicicleta.

A gravação mostra quando o suspeito se aproxima de uma das entradas do consultório e fica observando a porta da clínica. Nas imagens, o assaltante aparece utilizando uma bolsa nas costas e um boné.

Dentro da clínica, O homem quebrou todas as gavetas do escritório à procura por dinheiro e levou consigo um notebook.

"Ele entrou aqui na clínica às 3h40 da madrugada. Levou meu notebook, alguns remédios e quebrou as portas", disse uma funcionária.

Ainda de acordo com a funcionária da clínica, o roubo só foi notado no início da manhã do mesmo dia, quando o estabelecimento foi aberto para atendimento.



O que diz a polícia

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a ocorrência foi registrada na Delegacia do Ipsep. A corporação disse ainda que um inquérito foi instaurado e as investigações seguirão até o esclarecimento dos fatos.



