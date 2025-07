Cabo de Santo Agostinho: Clínica Grupo Acolher promove bazar solidário na próxima quarta (16)

A- A+

A Clínica Grupo Acolher, localizada no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife (RMR), promove, na próxima quarta-feira (16), bazar solidário em prol do Instituto Casa Mosaico Abraça-me, organização que acolhe pessoas com Ttranstorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias.

A ação acontece das 8h às 11h, na Avenida Historiador Pereira da Costa, nº809, em frente à Clínica Grupo Acolher.

As peças serão vendidas pelo preço único de R$ 10. Toda a renda será revertida para apoiar os associados do Instituto.





Instituto Casa Mosaico Abraça-me

Também localizado no Cabo, o Instituto Casa Mosaico Abraça-me é uma organização da sociedade civil com atuação voltada à proteção de pessoas atípicas e suas famílias, promovendo inclusão, autonomia e desenvolvimento humano por meio de educação, assistência jurídica, mobilizações sociais e projetos de impacto.

“Somos uma casa de cuidado e escuta. Lugar onde as pessoas com deficiência, autismo, doenças raras, mães cuidadoras e famílias inteiras encontram apoio e reconstrução”, explica a advogada Taísa Guedes, presidente do Instituto.

Serviço:

O que: Bazar solidário em prol do Instituto Casa Mosaico Abraça-me

Quando: quarta-feira (16), das 8h às 11h



Veja também