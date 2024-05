A- A+

saúde Grupo Acolher conquista certificação no Sistema de Gestão da Qualidade Internacional ISO 9001 O atendimento humanizado é um dos pilares que torna a clínica uma referência internacional no tratamento do TEA

A Clínica GRUPO ACOLHER (@clinicaacolhercabo), liderada por Wellinton Fabrício e dedicada ao suporte de pacientes autistas, acaba de Conquista a certificação no Sistema de Gestão da Qualidade Internacional ISO 9001. Este selo de qualidade internacionalmente reconhecido garante que todos os processos da clínica são conduzidos de forma eficiente, com um foco constante na satisfação dos pacientes e de seus familiares.

O atendimento humanizado é um dos pilares que torna a Clínica GRUPO ACOLHER uma referência internacional no tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA). A clínica se destaca pelo tratamento individualizado, que leva em consideração as necessidades e peculiaridades de cada paciente, assegurando que todos recebam o cuidado e a atenção merecidos.

Além da excelência técnica, o diferencial da clínica está na dedicação de sua equipe. Com uma abordagem centrada no paciente, os profissionais da clínica estabelecem uma relação de confiança e empatia, essencial para o desenvolvimento e bem-estar dos pacientes autistas.

"Nossa clínica, com apenas dois anos de existência, já foi eleita, por dois anos consecutivos, a melhor clínica infantil do Cabo de Santo Agostinho. Agora, conquistamos com louvor a Certificação ISO 9001, nos transformando em uma referência de qualidade internacional, principalmente pelo nosso compromisso em oferecer um atendimento de qualidade que transforma vidas e acolhe famílias", afirma o Diretor Executivo Wellinton Fabrício.

A certificação internacional ISO 9001 é uma comprovação desse compromisso, reafirmando que a excelência é buscada em todos os aspectos, desde a gestão até o atendimento direto aos pacientes.

*CONTEÚDO PATROCINADO PRODUZIDO POR TERCEIROS

