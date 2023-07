A- A+

INCLUSÃO Clínica Ninho abre duas mil vagas gratuitas para colônia de férias para crianças autistas Vagas serão ofertadas para crianças com Transtorno do Espectro Autista com idades entre dois e 10 anos

Crianças com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), com idades entre dois e 10 anos, podem participar de graça da colônia de férias promovida pela Clínica Ninho, no bairro da Ilha do Leite, no Recife. O evento vai acolher duas mil crianças e terá uma programação inclusiva, divertida e adaptada.

Os interessados devem realizar a inscrição por meio do instagram @clinicaninho. É necessário anexar o laudo médico que comprove o diagnóstico. As vagas serão preenchidas de acordo com a demanda.

A programação, que acontece entre os dias três e 29 de julho, conta com oficinas, pinturas, slimes e a Fazendinha Ninho.

Para a psicóloga e supervisora da Clínica Ninho, Emanuela Freire, a colônia de férias foi pensada para oferecer uma experiência única e divertida.

“Foi pensada em oferecer para as crianças com TEA, uma experiência única e divertida. Teremos diversas oficinas de culinária, arte, música, aquática e em especial, a nossa fazendinha. Lá, elas poderão interagir com os animais junto com nossos profissionais, que são qualificados para realizar essa experiência com a segurança necessária”, afirmou Emanuela.

Veja também

Mundo Exército israelense inicia retirada de Jenin após operação que matou 12 palestinos