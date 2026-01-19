A- A+

SAÚDE Clínica nos EUA desenvolve método de aumento de seios sem cirurgia, mas especialistas fazem alerta A Cleavage Clinic, localizada em Nova York, oferece procedimentos não invasivos que, segundo a empresa, proporcionam resultados naturais com "pouco ou nenhum risco"

Uma clínica de Nova York tem atraído jovens mulheres de várias partes dos Estados Unidos com a promessa de aumentar e levantar os seios sem cirurgia, por um custo menor e sem tempo de recuperação. A Cleavage Clinic, localizada no centro de Manhattan, oferece procedimentos não invasivos que, segundo a empresa, proporcionam resultados naturais com “pouco ou nenhum risco”. Especialistas, no entanto, fazem ressalvas, sobretudo quanto a possíveis impactos nos exames de rastreamento do câncer de mama.

Por valores que chegam a US$ 7 mil (cerca de R$ 37 mil), a clínica utiliza preenchimentos injetáveis ou técnicas de microagulhamento para dar mais volume ao colo ou levantar os seios ao longo de duas a quatro sessões. As pacientes relatam aumento da autoestima e seios mais firmes, enquanto a clínica afirma que não há necessidade de afastamento das atividades diárias.

Entre as clientes está a influenciadora Cassidy Condie, de 27 anos, que dividiu os resultados com os seguidores. “Além do inchaço que aconteceu logo após o procedimento, não senti diferença alguma por um mês, mas assim que bateu a quinta semana de tratamento, senti que meus seios estavam mais cheios do nada”, afirmou. “Nem consigo acreditar que agora realmente tenho peitos”, celebrou.





Resultados do aumento de seios da influenciadora americana Cassidy Condie — Foto: Reprodução: Tiktok

Outra influenciadora que realizou o procedimento, Michaela Hedderman, ou apenas "MJ", de 27 anos, contou aos seguidores nas redes sociais que nunca ficou satisfeita com o tamanho dos seios. “Faço parte do ‘clube dos seios bem pequenos’ desde a puberdade. Meus seios têm o mesmo tamanho desde os 13 anos”, disse. “Sempre quis ter seios maiores, era algo pelo qual eu literalmente rezava à noite quando era criança. E eu queria algo sutil, então decidi ir à Cleavage Clinic”.





Os dois procedimentos mais procurados são o aumento não cirúrgico, com uso do preenchimento Sculptra, e o lifting com o aparelho Morpheus8. O Sculptra, um estimulador de colágeno aprovado pela FDA, agência reguladora dos EUA, para uso facial, é aplicado em duas sessões, com intervalo de quatro a seis semanas, e promete aumentar até um número de bojo.

Segundo as redes sociais da clínica, os resultados aparecem entre três e seis meses e duram, em média, dois anos. O custo gira em torno de US$ 6,8 mil (cerca de R$ 36 mil), sem tempo de recuperação. Já o Morpheus8 utiliza microagulhas e radiofrequência para estimular a produção de colágeno na pele, em três ou quatro sessões ao longo de quatro meses, por cerca de US$ 4 mil (cerca de R$ 21 mil). Segundo a clínica, os efeitos seriam permanentes.

Em comparação, a cirurgia de implantes mamários que pode aumentar de um a três números de bojo ou mais custa entre US$ 6 mil (cerca de R$ 32 mil) e US$ 15 mil (cerca de R$ 80 mil), exige procedimento invasivo, semanas de recuperação e troca das próteses a cada 10 a 20 anos.

Especialistas alertam para riscos

Apesar da popularidade, cirurgiões plásticos alertam para riscos, especialmente no uso de preenchimentos. “Sempre que você coloca um preenchedor no seio, corre o risco de surgirem alterações nas mamografias que levantem a suspeita: ‘Isso é câncer?’”, afirmou o cirurgião Norman Rowe, de Nova Jersey. Ele acrescentou que o Sculptra pode causar cistos ou granulomas. “Se alguém tem um granuloma no bumbum, não é grande coisa. Mas, se for no seio, precisa ser provado que não é câncer. Vai ser considerado câncer até prova em contrário”.

A cirurgiã Smita Ramanadham, também especialista em mamas, disse ao jornal britânico Daily Mail que presa ser cautelosa. “Eu ficaria muito hesitante em injetar qualquer coisa no seio que seja um corpo estranho. Isso inclui todos os tipos de preenchedores que temos no mercado”, afirmou. Segundo ela, “não temos evidências científicas suficientes para avaliar a segurança desses tratamentos e a sensibilidade das mamografias nessas situações”.

De acordo com os especialistas, nódulos resultantes de preenchimentos podem levar a exames adicionais, como mamografia, tomografia, ressonância magnética e até biópsias, com custos elevados e nem sempre cobertos por planos de saúde, além de maior exposição à radiação.

A Cleavage Clinic afirma que não atende mulheres com alto risco de câncer de mama e que todas passam por consulta prévia e assinam termos sobre possíveis efeitos colaterais, como infecção, inchaço e cicatrizes. A enfermeira Noelle Villella disse que o Sculptra é injetado apenas no tecido gorduroso e que as pacientes são orientadas a massagear os seios após o procedimento. “Entre mais de 500 pacientes tratadas até agora, nenhuma relatou nódulos”, afirmou.

Quanto ao Morpheus8, os especialistas ouvidos não levantaram objeções relevantes. “É um tratamento apenas da pele, que pode alterar a aparência e resultar em uma leve elevação do mamilo e maior firmeza”, disse Ramanadham. “Ele não afeta o tecido mamário subjacente, minimizando efeitos adversos ou problemas no rastreamento do câncer de mama”.

