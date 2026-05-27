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Recife Clínica odontológica consolida atuação com atendimento personalizado e equipe multidisciplinar A OdontoRec atua no Recife desde 2015 com acompanhamento individualizado dos pacientes

Fundada em dezembro de 2015, a OdontoRec atua no Recife oferecendo serviços odontológicos voltados a diferentes especialidades, com foco em atendimento particular e acompanhamento individualizado dos pacientes.

Ao longo dos anos, a clínica consolidou sua presença na cidade com atuação em áreas como ortodontia, implantodontia, prótese dentária, endodontia, dentística estética e clínica geral.

A clínica funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, e aos sábados, das 9h às 13h. O atendimento é realizado por equipe multidisciplinar, com acompanhamento contínuo ao longo das etapas clínicas.

A OdontoRec fica localizada em área central do Recife, a clínica integra a rede de serviços de saúde bucal disponíveis na cidade.

A atuação contribui para a ampliação do acesso a tratamentos odontológicos em diferentes níveis de complexidade, com estrutura própria para diagnóstico e execução dos procedimentos.

A OdontoRec atende principalmente pacientes adultos que buscam tratamentos odontológicos completos. O modelo de atendimento é particular, o que possibilita maior flexibilidade na definição de planos de tratamento, sem a intermediação de operadoras.

História da clínica

A clínica surgiu a partir de uma reestruturação do modelo de operação anterior, quando deixou de atuar sob formato de franquia e passou a operar de forma independente.

A mudança permitiu a criação de uma identidade própria, com adaptação às demandas locais e maior autonomia na condução dos tratamentos.

O nome faz referência direta ao Recife, reforçando a atuação voltada à população da capital pernambucana.

Atualmente, a OdontoRec é administrada pelos sócios Ricardo da Fonte de Andrade Lima e Artur Valente da Silva Matos Neto.

A responsabilidade técnica é do cirurgião-dentista Rodrigo Regalado, que responde pelos protocolos clínicos e pela conformidade com as normas da área.

A estrutura da clínica conta com mais de 10 dentistas, além de equipe administrativa e comercial. Entre os recursos disponíveis estão equipamentos para endodontia automatizada e sistema de raio-X periapical realizado no próprio local, o que permite maior agilidade no diagnóstico e acompanhamento dos tratamentos.

Com informações de assessoria

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