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são paulo Clínicas especializadas em autismo são investigadas por suspeita de fraudes e superfaturamento Algumas clínicas em São Paulo para crianças autistas são suspeitas de superfaturar valores de atendimentos para obter somas significativas das operadoras de planos e saúde. Prejuízo é estimado em R$ 60 milhões

Um esquema fraudulento em que clínicas especializadas simulavam atendimentos, inflavam cargas horárias e falsificavam laudos de Transtorno do Espectro Autista (TEA) para drenar recursos de operadoras de saúde está sendo investigado pela Operação Descredenciamento, deflagrada no final do mês de abril pela 2ª Delegacia da DIG/Deic (Polícia Civil de SP).

A investigação em curso em São Paulo acende um alerta para a prática fraudulenta de atendimentos, laudos e diagnósticos inexistentes de TEA de clínicas que atuam nesse tipo de atendimento terapêutico contra operadoras de planos de saúde em todo o país.

Segundo advogada de operadoras lesadas, a investigação interna nas empresas que representa serão ampliadas para outros estados. “Estamos migrando essa mesma investigação interna para o Nordeste. A princípio, ainda não foi iniciada nenhuma investigação, mas internamente na empresa nós já estamos averiguando”, disse Fabiane Lozano, advogada da NotreDame Intermédica e Hapvida.

Entenda o caso

Até o momento, a investigação da Polícia Civil de São Paulo identificou nove clínicas credenciadas a planos de saúde que forçavam a criação de laudos falsos de Transtorno do Espectro Autista (TEA) apenas para iniciar tratamentos e superfaturar cobranças sistemáticas por sessões de terapia que nunca aconteceram. Crianças teriam o consultas registradas e faturadas na clínica enquanto estavam comprovadamente em casa, na escola ou até hospitalizadas.

De acordo com a Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge), o prejuízo gerado pelo esquema é estimado em R$ 60 milhões. Entre essas cobranças indevidas estão foram registrados valores de R$ 50 mil mensais por paciente e até de R$ 200 mil. Ao todo, foram autorizados e cumpridos 12 mandados de busca na capital e Região Metropolitana de São Paulo.

“A Associação Brasileira de Planos de Saúde (ABRAMGE) reforça que o compromisso com o paciente e com a qualidade da assistência na saúde suplementar é sua principal prioridade. Nesse contexto, a entidade acompanha com atenção a operação ‘Descredenciamento’, da Polícia Civil de São Paulo, que investiga um esquema de fraudes contra operadoras de planos de saúde”, informa a entidade associativa das operadoras, por meio de nota.

“Práticas como simulação de atendimentos e emissão de laudos falsos comprometem recursos que deveriam estar integralmente direcionados ao cuidado dos pacientes, impactando a sustentabilidade do sistema e, sobretudo, o acesso à assistência adequada. A Abramge defende a apuração rigorosa dos fatos e o fortalecimento de mecanismos de controle e prevenção, como forma de proteger os beneficiários e garantir que os recursos da saúde sejam aplicados corretamente”, completa a nota da Abramge.

Denúncias

Matéria veiculada pelo "Fantástico", da Rede Globo, expôs detalhes da operação. Algumas clínicas investigadas teriam cobrado até quase 100 vezes mais sessões do que as que de fato foram realizadas. Em uma dessas clínicas, auditorias detectaram que 66% dos pacientes faziam mais de 80 horas mensais de terapia, enquanto a média nacional para esse tipo de tratamento não chega a 3%.

Em outro caso apresentado, um plano de saúde entrou em contato com os pais de um menino de seis anos. A clínica havia informado que ele recebia 416 horas mensais de atendimento. O pai, contudo, revelou que o filho frequentava a clínica apenas uma vez por semana, com sessões de cerca de 50 minutos, totalizando aproximadamente 16 horas mensais.

Para superfaturar os reembolsos das operadoras, os relatórios entregues pelas clínicas informaram uma carga horária supostamente inverídica, em alguns casos, descrevendo que a criança esteve em tratamento em período integral, sete dias na semana. A reportagem denunciou, ainda, o relato de pais que disseram que foram coagidos a assinar documentos com informações falsas sobre o tratamento dos seus filhos.

“Inicialmente todas essas nove clínicas [investigadas] eram credenciadas, mas conforme fomos chegando nessas divergências, foi ocorrendo o descredenciamento”, explicou Fabiane Lozano.

Segundo ela, a fraude prejudica não apenas as operadoras de saúde, mas os pais de crianças autistas, que acabam atuando como “inocentes úteis” para os fraudadores. “É um assunto sensível. Há crianças que realmente precisam de tratamento, mas quem não estava assim de boa fé realmente eram os proprietários dessas clínicas”, pontuou a advogada.

Como não havia prestação de contas mensal, eles conseguiam ganhar em cima desses tratamentos. “Chegaram assim horas absurdas. Praticamente 18 horas de terapia por dia. Isso é inexequível, tanto para criança que ela não sustenta uma terapia tão extensa assim, quanto para os familiares, porque os pais ou os responsáveis pelas crianças, tem de acompanhar a sessão”, relatou Fabiane.

Entidades

Após as denúncias que vieram à tona na reportagem do "Fantástico", entidades de defesa dos direitos dos autistas se posicionaram cobrando mais fiscalização e regulamentação do serviço pelos órgãos de controle.

“A fraude em clínicas de tratamento para autistas é a ponta visível. O que está embaixo tem nome: ANS [Agência Nacional de Saúde Suplementar]. A reportagem mostrou clínicas que fraudam planos de saúde no atendimento a crianças autistas. Faturam sessões que não existem. Cobram terapias que não acontecem. É verdade, é grave e precisa ser punido. Mas faltou uma pergunta. Por que essa fraude prosperou? Fraudes não acontecem do nada. Acontecem quando não há fiscalização”, publicou a Autistas Brasil, entidade de defesa aos direitos dos autistas, em postagem nas redes sociais.

A reportagem procurou a ANS, mas até o momento não obteve resposta sobre o caso. O espaço está aberto à entidade para as manifestações.

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