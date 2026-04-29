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SAÚDE

Clobutinol: o que fazer se você tem em casa o xarope para tosse que foi suspenso pela Anvisa

Substância usada em xaropes para tosse está associada ao aumento do risco de arritmias cardíacas graves

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa) suspendeu a venda e o uso de todos os medicamentos que contenham clobutinol, uma substância muito usada em xaropes para tosse. Em nota, o órgão afirma que o uso do clobutinol está associado ao aumento do risco de arritmias cardíacas graves.

Diante disso, todos os estabelecimentos de saúde, farmácias e drogarias devem assegurar a retirada desses produtos de circulação. Mas quem tem esse medicamento em casa, como deve proceder?

 

Anvisa suspende venda de xarope por risco de arritmia graveAnvisa suspende venda de xarope por risco de arritmia grave. — Foto: Reprodução

De acordo com a Anvisa, os consumidores não devem utilizar medicamentos com clobutinol. A recomendação é procurar um "profissional de saúde para orientação sobre alternativas terapêuticas adequadas".

Em relação à restituição do valor, o Procon-SP explica que quando um produto tem comercialização suspensa por órgão regulador, como a Anvisa, o consumidor pode buscar junto ao estabelecimento a substituição, restituição do valor pago ou outras medidas possíveis, conforme previsto pelo Código de Defesa do Consumidor.

"Nesse sentido, é importante guardar o comprovante de compra e seguir também as orientações da Anvisa e do fabricante. Caso haja dificuldade para solução, é possível registrar reclamação no Procon-SP."

 

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Entenda a suspensão
O cloridrato de clobutinol é um supressor da tosse muito utilizado para o tratamento de curto prazo de tosse irritativa e não produtiva, conhecida como “tosse seca”, em que o paciente não elimina catarro ou muco. Medicamentos contendo a substância estão disponíveis desde 1961.

No entanto, devido ao risco de arritmia grave, eles têm sido retirados do mercado. A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) proibiu o fármaco ainda em 2007, ano em que o laboratório Boehringer Ingelheim, que vendia um xarope com o clobutinol sob o nome comercial Silomat, retirou seu remédio do mercado.

O medicamento, porém, ainda é encontrado em formulações genéricas ou em outros xaropes vendidos com nome comercial, caso do Hytos Plus, por exemplo.

As proibições começaram a ser decretadas após estudos da Boehringer Ingelheim indicarem que a substância provoca o prolongamento do “intervalo QT” (parte do batimento cardíaco) além do normal. Esse efeito colateral, chamado de “prolongamento do QT”, é conhecido por estar associado a desmaios e a alterações do ritmo cardíaco.

O diagnóstico de alteração no ritmo dos batimentos cardíacos é a chamada arritmia cardíaca. Elas podem ficar mais rápidas, no caso das taquicardias, ou mais lentas do que deveriam, nas bradicardias. Os principais sintomas que estão associados à arritmia cardíaca:

Fraqueza;

Tonturas;

Sudorese;

Desmaios

Confusão mental;

Falta de ar;

Mal-estar;

Sensação de peso no peito.

O quadro também pode ser assintomático. As arritmias cardíacas são graves: quando não diagnosticadas e tratadas corretamente, podem provocar parada cardíaca, doenças no coração e morte súbita.

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