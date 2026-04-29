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SAÚDE Clobutinol: o que fazer se você tem em casa o xarope para tosse que foi suspenso pela Anvisa Substância usada em xaropes para tosse está associada ao aumento do risco de arritmias cardíacas graves

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa) suspendeu a venda e o uso de todos os medicamentos que contenham clobutinol, uma substância muito usada em xaropes para tosse. Em nota, o órgão afirma que o uso do clobutinol está associado ao aumento do risco de arritmias cardíacas graves.

Diante disso, todos os estabelecimentos de saúde, farmácias e drogarias devem assegurar a retirada desses produtos de circulação. Mas quem tem esse medicamento em casa, como deve proceder?





Anvisa suspende venda de xarope por risco de arritmia grave. — Foto: Reprodução

De acordo com a Anvisa, os consumidores não devem utilizar medicamentos com clobutinol. A recomendação é procurar um "profissional de saúde para orientação sobre alternativas terapêuticas adequadas".

Em relação à restituição do valor, o Procon-SP explica que quando um produto tem comercialização suspensa por órgão regulador, como a Anvisa, o consumidor pode buscar junto ao estabelecimento a substituição, restituição do valor pago ou outras medidas possíveis, conforme previsto pelo Código de Defesa do Consumidor.

"Nesse sentido, é importante guardar o comprovante de compra e seguir também as orientações da Anvisa e do fabricante. Caso haja dificuldade para solução, é possível registrar reclamação no Procon-SP."





Entenda a suspensão

O cloridrato de clobutinol é um supressor da tosse muito utilizado para o tratamento de curto prazo de tosse irritativa e não produtiva, conhecida como “tosse seca”, em que o paciente não elimina catarro ou muco. Medicamentos contendo a substância estão disponíveis desde 1961.

No entanto, devido ao risco de arritmia grave, eles têm sido retirados do mercado. A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) proibiu o fármaco ainda em 2007, ano em que o laboratório Boehringer Ingelheim, que vendia um xarope com o clobutinol sob o nome comercial Silomat, retirou seu remédio do mercado.

O medicamento, porém, ainda é encontrado em formulações genéricas ou em outros xaropes vendidos com nome comercial, caso do Hytos Plus, por exemplo.

As proibições começaram a ser decretadas após estudos da Boehringer Ingelheim indicarem que a substância provoca o prolongamento do “intervalo QT” (parte do batimento cardíaco) além do normal. Esse efeito colateral, chamado de “prolongamento do QT”, é conhecido por estar associado a desmaios e a alterações do ritmo cardíaco.

O diagnóstico de alteração no ritmo dos batimentos cardíacos é a chamada arritmia cardíaca. Elas podem ficar mais rápidas, no caso das taquicardias, ou mais lentas do que deveriam, nas bradicardias. Os principais sintomas que estão associados à arritmia cardíaca:

Fraqueza;

Tonturas;

Sudorese;

Desmaios

Confusão mental;

Falta de ar;

Mal-estar;

Sensação de peso no peito.

O quadro também pode ser assintomático. As arritmias cardíacas são graves: quando não diagnosticadas e tratadas corretamente, podem provocar parada cardíaca, doenças no coração e morte súbita.

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