SAÚDE Clonazepam, genérico do rivotril, tem lote recolhido após farmacêutica constatar falta de eficácia Laboratório Teuto alerta que pacientes com unidades do lote podem estar sem tratamento adequado e orienta como fazer a troca

O laboratório Teuto emitiu um comunicado, nessa quarta-feira (1º), em que alerta sobre o recolhimento voluntário de um lote do medicamento clonazepam.

A substância é o genérico do remédio rivotril, muito usado para diferentes condições neurológicas e psiquiátricas.

Segundo a nota, o lote recolhido é o 3591454 do clonazepam 2,5 mg/mL, solução oral, de 20 mL, fabricado pela farmacêutica. A decisão foi tomada “após ser constatado comprometimento da eficácia terapêutica, resultando na ausência do efeito esperado”.

“O recolhimento será iniciado de forma preventiva por meio da comunicação direta às autoridades de Vigilância Sanitária e a toda rede de distribuição do produto, seguindo as premissas da normativa de recolhimento estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)”, continua.

De acordo com o laboratório, pela ausência do efeito esperado, os pacientes que utilizam as unidades do lote podem estar sem tratamento adequado. Por isso, a empresa recomenda que aqueles que tenham os produtos interrompam o uso e procurem o local de compra para que ele seja substituído.

A Teuto disponibiliza o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) pelo número de telefone 0800 6218 001 ou pelo e-mail: [email protected] para tirar eventuais dúvidas. O atendimento por telefone funciona de segunda a quinta-feira, das 9h às 17h e, às sextas-feiras, das 9h às 16h.

Rivotril em falta

Além do recolhimento, duas versões do rivotril estão em falta nas farmácias do país: a em gotas 2,5 mg/mL e o comprimido sublingual 0,25 mg. Segundo a Blanver, farmacêutica responsável pelo registro do remédio no Brasil, a previsão é que o abastecimento do em gotas seja regularizado ainda neste ano, e o sublingual durante o primeiro semestre de 2026.

Em nota, a empresa diz que o cenário de desabastecimento é “em virtude de alteração de local de fabricação do medicamento” e ressalta que as versões do rivotril de 2 mg com 30 comprimidos permanece disponível. Além disso, orienta que o paciente entre em contato com seu médico para ser orientado sobre a adaptação do tratamento.

“É importante destacar que existem no Brasil outros registros válidos para a substância Clonazepam (princípio ativo do rivotril). Em caso de indisponibilidades do medicamento nas dosagens ou apresentações indicados pelo médico, o paciente deve procurar orientação deste profissional para adequação do tratamento”, recomenda a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

