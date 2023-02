Clube das Pás conquista hexacampeonato do Grupo Especial

A- A+

O Clube Carnavalesco Misto das Pás conquistou, nesta quinta-feira (23), o hexacampeonato do Grupo Especial do Carnaval do Recife 2023. Com o tema "O Musical do Frevo - Quem dança seus males espanta", a agremiação desfilou na noite do domingo de Carnaval, na Rua João Lyra, em Santo Amaro, ao lado do Parque 13 de Maio. Esse é o sexto título consecutivo do clube que venceu no grupo um da categoria Clube de Frevo.

Em sua apresentação, a escola contou com carros alegóricos, 10 alas, 300 componentes e muita irreverência. O desfile marcou a volta dos festejos de Momo após dois anos suspensos por conta da pandemia da Covid-19.

Para comemorar o título, a direção preparou uma pequena apoteose na noite desta sexta-feira (24), em frente ao Clube das Pás.

Sexta Dançante

Logo após o desfile, a casa segue sua programação normal em mais uma edição da “Sexta Dançante”. Na ocasião, o clube recebe o show do cantor Walter Ventura, além da tradicional Orquestra das Pás.

Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada para todos até as 00h), que podem ser adquiridos na bilheteria do Clube que fica localizado na Rua Odorico Mendes, em Campo Grande, no Recife. Mais informações são dadas pelo telefone (81) 3223-2390.

