Clube de futebol afasta jogador suspeito de estupro coletivo de adolescente em Copacabana

O Serrano FC anunciou o afastamento do jogador João Gabriel Xavier Berthô, suspeito do estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos, em Copacabana, na zona sul do Rio. O clube suspendeu o contrato do atleta. Ele é considerado foragido.



João Gabriel é um dos jovens indiciados pela Polícia Civil pelo estupro da adolescente no dia 31 de janeiro. O Disque Denúncia divulgou, no domingo (1), um cartaz para ajudar na localização dos jovens considerados foragidos: Bruno Felipe dos Santos Allegretti, 18 anos; Vitor Hugo Oliveira Simonin, 18; Mattheus Verissimo Zoel Martins, 19; e João Gabriel Xavier Berthô, 19.



Até a publicação deste texto, o Estadão tentou localizar a defesa dos suspeitos, mas sem sucesso. O espaço segue aberto.

Segundo o clube, a decisão foi tomada diante da gravidade das acusações."O Serrano FC informa que tomou conhecimento do indiciamento do atleta João Gabriel Xavier Bertho em investigação da Polícia Civil. Entendemos a gravidade da situação e reforçamos que o clube repudia veementemente qualquer forma de assédio ou violência. O atleta está afastado e seu contrato suspenso. Estamos acompanhando de perto o desenrolar do caso e os desdobramentos da investigação", diz a nota.Os suspeitos foram indiciados por estupro com concurso de pessoas. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ofereceu denúncia, e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro expediu mandados de prisão preventiva pela 1ª Vara Especializada em Crimes Contra Crianças e Adolescentes.No último sábado (28), a Polícia Civil tentou cumprir os mandados, mas os jovens não foram localizados. Ainda é apurada a participação de um quinto adolescente.O Colégio Pedro II, onde os suspeitos estudam, abriu um procedimento administrativos e determinou o afastamento de todos eles. Em nota enviada à comunidade escolar, o colégio diz que, em conjunto com a reitoria e sob orientação da procuradoria federal, seguirá com o desligamento dos estudantes.