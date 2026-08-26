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Literatura Clube de leitura feminino reúne mulheres em evento de aniversário gratuito no Parque Apipucos Projeto #LicomLeca , da influenciadora Leca Rossiter, comemora um ano em parceria com o Cine Apipucos

Nesta quinta-feira (27), o clube de leitura #LicomLeca vai promover um encontro feminino para celebrar um ano da iniciativa. O evento será realizado no Parque Apipucos, na Zona Norte do Recife, às 18h, de forma gratuita.

A programação será capitaneada pela produtora de conteúdo e influenciadora digigal Leca Rossiter. No local, será exibidido, em sessão do Cine Apipucos, o filme brasileiro 'Que horas ela volta?'. A película foi escrita, dirigida e protagonizada por mulheres.

“Somos hoje uma comunidade com mais de mil mulheres e que tem na leitura de obras femininas seu ponto de partida. Um grupo em polvorosa, que sai de casa para se encontrar e falar de literatura escrita por mulheres”, conta a idealizadora do projeto e curadora das obras lidas, Leca Rossiter.

Em um ano, o clube #LicomLeca já passou por autoras como Conceição Evaristo, Aline Bei, Elisama Santos, a pernambucana Clarice Freire, Carla Madeira e Socorro Acioli. A próxima obra a ser discutida pelo grupo será Vertigem, de Lela Brandão.

Para esta quinta-feira, são aguardadas leitoras do clube de vários lugares da Região Metropolitana do Recife (RMR). Uma caravana de Jaboatão dos Guararapes, por exemplo, é aguardada para este momento no parque. “Formamos um espaço de acolhimento feminino muito potente, seguro, para fazer amizade e se conectar com outras mulheres", afirma Rossiter.

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