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CRIME Clube de tiro é invadido por ladrões e tem armas roubadas em São Lourenço da Mata; suspeito é preso Em nota publicada nas redes sociais, o clube, voltado para tiro esportivo, informou que precisou suspender as atividades por conta do crime

Um clube de tiro teve pistolas roubadas após uma invasão feita por de cerca de 10 criminosos armados em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife (RMR). O crime aconteceu na madrugada da quinta-feira (5), e, nesta quinta (6), um suspeito foi preso.

O estabelecimento em questão foi o Centro de Treinamento Tático de Pernambuco (CTTPE) na BR-408, nas imediações da Arena de Pernambuco, no bairro de Penedo. Em nota publicada nas redes sociais, o clube, voltado para tiro esportivo, informou que precisou suspender as atividades por conta do crime.

Segundo o CTTPE, os bandidos conseguiram abrir um dos cofres que guardava as armas. Além das pistolas, foram roubados "outros produtos controlados".

"Imediatamente após a ocorrência, todas as providências cabíveis foram adotadas, com o acionamento das autoridades competentes, que conduzem a investigação dos fatos. O CTTPE está prestando total colaboração aos órgãos responsáveis, disponibilizando todas as informações necessárias ao completo esclarecimento do ocorrido, além de implementar medidas administrativas e reforçar seus protocolos de segurança", afirmou o clube privado, em trecho da nota.

O número exato de armas e materiais roubados não foi confirmado. A Folha de Pernambuco entrou em contato com o estabelecimento em busca de mais detalhes. Até a última atualização, não houve resposta.

Nota publicada pelo Centro de Treinamento Tático de Pernambuco (CTTPE) nas redes sociais. - Foto: Redes Sociais/Reprodução

Suspeito é preso

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que apura o crime como furto, e que, "assim que tomou conhecimento do fato, a Corporação iniciou diligências investigativas" que resultaram na prisão de um suspeito.



O suspeito foi localizado por meio 20º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). Segundo a corporação, foram apreendidos com ele "um carregador de pistola 9mm, cinco munições do mesmo calibre, aparelhos celulares e outros objetos de interesse para a investigação".

"As investigações seguem em andamento, com o objetivo de identificar e localizar os demais envolvidos, bem como recuperar os materiais subtraídos", completou a Polícia Civil.

A corporação também afirmou que mais informações "serão divulgadas em momento oportuno, a fim de não comprometer o andamento das investigações".

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