Olinda Carnaval 2026: Homem da Meia-Noite e PMPE detalham novo esquema de segurança para o cortejo Trajeto do desfile sairá da sede do Calunga, em Bonsucesso, e Polícia Militar garante aumento de 40% dos policiais situados no Sítio Histórico de Olinda

A diretoria do Clube de Alegoria e Crítica O Homem da Meia-noite realizou, nesta sexta-feira (6), coletiva de imprensa, na sede do clube, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, para divulgar o percurso do desfile do Calunga.

Em conjunto com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a diretoria informou todo o trajeto do desfile do Sábado de Zé Pereira e o esquema de segurança para a saída oficial do Calunga no Sítio Histórico de Olinda.

O cortejo inicia na sede do seu clube, segue em direção à Praça do Bom Sucesso, e, em seguida, retorna pelas ruas do Amparo, São Bento e Prudente de Moraes.

"No planejamento para o Desfile no Carnaval de 2026, observamos todo o percurso, toda a estrutura oferecida pelo Homem da Meia-Noite e pelos parceiros que são a Prefeitura de Olinda, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros", destacou o vice-presidente do Clube de Alegorias e Críticas Homem da Meia-Noite, Adilson e Silva Correia Neto.

"A edição deste ano está disponibilizando três ambulâncias, 200 seguranças particulares, e mais 16 bombeiros civis, fora os militares, o evento contará ainda com serviços de saúde e segurança disponibilizados pela Prefeitura de Olinda", concluiu.

Adilson e Silva Correia Neto, vice-presidente do Clube de Alegorias e Críticas O Homem da Meia-Noite, destaca a importância de todas as ações e do planejamento do desfile no Carnaval 2026 | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Conforto e segurança pública

Antes do retorno final para a sede, o percurso inclui contornar a frente da Prefeitura, a descida em frente ao Cariri e a passagem pelo Largo de Guadalupe.

Para o monitoramento dos foliões, o secretário de segurança cidadã de Olinda, Coronel Pereira Neto, garantiu que serão utilizadas 42 câmeras de monitoramento e drones com o intuito de garantir mais segurança.

"É importante dizer que, além de participar de todas as vistorias, a Prefeitura de Olinda atuará de forma ativa, através da realização de bloqueios para evitar que veículos estacionem nas vias que o desfile passará, também fazendo a troca de garrafas de vidro por recipientes de plástico, e monitorando as ruas em tempo real. Uma forma de melhorar a segurança pública integralmente, prestando um serviço de qualidade", afirmou.

Coronel Pereira Neto, secretário de segurança cidadã de Olinda, ressalta a organização e articulação da Prefeitura de Olinda para o Desfile do Homem da Meia-Noite | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

A Polícia Militar também anunciou um reforço na atuação em comparação aos anos anteriores. Durante a coletiva, George Anderson, subcomandante do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) da PMPE, informou que cerca de 600 policiais estarão mobilizados no Sítio Histórico e ao longo de todo o trajeto do desfile.

"O esquema de segurança que oferecemos para os foliões que vêm brincar no Homem da Meia-Noite deste ano é especial, pois existe uma previsão de aumento de 40% no número de policiais militares nas ruas para resguardar o público. O policiamento estará lançado nas ladeiras desde muito cedo, desde antes da chegada dos foliões para, assim, garantir que a sua chegada seja muito tranquila e em segurança", ressaltou.

Tenentes da Polícia Militar, Fredherick e Major George Anderson, durante a coletiva sobre o esquema de segurança e o percurso do Homem da Meia-Noite | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

A operação do Corpo de Bombeiros de Pernambuco (CBMPE) tem como foco garantir rapidez no tempo de resposta e um atendimento mais eficiente ao público. Os bombeiros atuarão no desfile do Calunga, com viaturas distribuídas ao longo do trajeto para atender aos diversos possíveis incidentes ou sinistros.

"O Corpo de Bombeiros do Estado de Pernambuco estará presente no Homem da Meia-Noite com viaturas de socorro, de urgência, de incêndio e salvamento nos entornos e ao longo de todo o percurso. Com isso, vamos poder nos preocupar com o tempo de resposta e com o melhor atendimento ao cidadão", pontuou o representante da Diretoria Integrada Metropolitana (DIM) do CBMPE, Iuri Givago.

O aumento significativo desses efetivos representa um avanço em relação às edições anteriores do desfile. Além do acompanhamento do cortejo, vale lembrar que o planejamento inclui ações de monitoramento aéreo em tempo real e reforço na dispersão, no fim do desfile, para garantir um retorno seguro dos brincantes para casa.

