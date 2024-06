A- A+

frio Cidade de Santa Catarina registra -7,2ºc, menor temperatura do ano no Brasil Frio foi tão intenso que congelou partes de cachoeiras e lagos

O Brasil registrou, neste domingo (30), a menor temperatura do ano, com -7,2°C em Urupema (SC), de acordo com a empresa de meteorologia Climatempo. A estação de monitoramento da Epagri/Ciram, órgão estadual que monitora as condições do tempo, registrou esta temperatura por volta das 6h.

Outras cidades catarinenses também tiveram temperaturas negativas, como São Joaquim (-5,6º), Urubici (-5,3º) e Fraiburgo (-3º). No Morro das Antenas, o ponto mais alto da região catarinense, a sensação térmica foi de 20 graus negativos.

O frio foi tão intenso que congelou partes de cachoeiras e lagos. A geada cobriu as superfícies de casas e veículos.

A queda das temperaturas era esperada após a chegada de uma frente fria no Centro-Sul do País. O fenômeno afetou outros Estados da região Sul.

Em São José dos Ausentes (RS), o açude localizado em uma pousada da cidade turística congelou quando os termômetros de rua marcaram -6ºC no início da manhã deste domingo. Era possível escrever na camada de gelo que se formou na superfície dos veículos.

O domingo amanheceu com temperaturas negativas e geada também no Paraná. O município de General Carneiro, na região central do Estado, registrou -3,5°C. Outras cidades também apresentaram temperaturas baixas, como Francisco Beltrão (0,7ºC) e Pato Branco (0,5ºC). Nas capitais, a mínima para este domingo é de 9ºC em Florianópolis, 2ºC em Curitiba e 4ºC em Porto Alegre, segundo o Inmet.

A primeira frente fria do inverno no País quebra uma sequência de dias quentes que se instalou desde 5 de maio, principalmente na faixa central do Brasil.

Até quando vai o frio em São Paulo?

A capital paulista também enfrenta a primeira onda de frio do inverno de 2024. A Defesa Civil Municipal já decretou estado de alerta em toda a cidade, desde às 10h30 de sexta-feira, 28.

As temperaturas devem continuar baixas até terça-feira, 2 de julho. De acordo com previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na capital paulista os termômetros devem registrar mínima de 10ºC e máxima de 14ºC na segunda-feira.

A partir de terça-feira, 2, a frente fria avança para o oceano e as temperaturas voltam a esquentar. O inverno deste ano será de temperaturas acima da média e pouca chuva.

Veja a previsão para os próximos dias na cidade de SP pela Meteoblue:

- Sexta-feira, 28: entre 14°C e 26°C;

- Sábado, 29: entre 15°C e 24°C;

- Domingo, 30: entre 10°C e 15°C;

- Segunda-feira, 1º: entre 10°C e 13°C;

- Terça-feira, 2: entre 9°C e 19°C.

