CMNE realiza cerimônia pelos 80 anos da vitória da FEB na Segunda Guerra Mundial

A- A+

O Comando Militar do Nordeste (CMNE) realiza, na próxima quinta-feira (8), a solenidade do Dia da Vitória, em comemoração aos 80 anos da vitória da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na Segunda Guerra Mundial.



O evento vai acontecer no Parque Treze de Maio, no bairro Boa Vista, área central do Recife, e tem programada a presença da Governadora do Estado de Pernambuco, além de autoridades civis e militares, representantes da sociedade, familiares de ex-combatentes e do Capitão Souza, herói de guerra e veterano da FEB, que possui 100 anos.

A cerimônia tem como principal objetivo celebrar o legado dos ex-pracinhas brasileiros que tiveram papel decisivo na FEB nos campos de batalha italianos, durante a Segunda Guerra Mundial.

A iniciativa visa, também, difundir os feitos heroicos desses soldados, reverenciar a memória dos que tombaram em defesa da democracia e reforçar o civismo e os valores democráticos junto ao público interno e externo da Instituição.



Além do caráter histórico e simbólico, o evento contribui para o fortalecimento da identidade militar

e da coesão entre os integrantes do CMNE, promovendo o espírito de corpo e a valorização da missão

constitucional do Exército Brasileiro.



Segundo o CMNE, o Dia da Vitória é um tributo à coragem e ao sacrifício dos brasileiros que lutaram por um mundo livre.

"Com essa homenagem, o CMNE reafirma seu compromisso com a preservação da memória nacional e com os princípios que regem as Forças Armadas", explicou em comunicado.



Alepe realiza Sessão Solene em homenagem aos 80 anos da vitória da FEB

No próxima terça-feira (6) de maio, às 18h, a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) realizará uma sessão solene em homenagem aos 80 anos das vitórias da Força Expedicionária Brasileira (FEB) durante a

Segunda Guerra Mundial.



O evento também tem como objetivo relembrar e reconhecer o papel fundamental dos ex-pracinhas brasileiros que, com bravura e dedicação, contribuíram para a libertação da Itália do regime nazifascista.



A cerimônia celebrará marcos históricos como a tomada de Monte Castelo e outras batalhas decisivas vencidas pela FEB, destacando o legado de coragem e patriotismo deixado pelos soldados brasileiros.



A iniciativa da solenidade no legislativo pernambucano é de autoria do deputado estadual Renato

Antunes, que reforça a importância de manter viva a memória dos feitos heroicos da FEB.



Na ocasião, vai acontecer a entrega do título de Cidadão Pernambucano ao capitão Severino Gomes de

Souza, um dos heróis da Força Expedicionária Brasileira.

Veja também