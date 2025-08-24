A- A+

CORRIDA CMNE celebra o Dia do Soldado com a 47ª Corrida Duque de Caxias e serviços para a população Foram ofertados serviços de corte de cabelo, massoterapia, aferição da pressão arterial, vacinação, atendimento jurídico e área kids

Na manhã deste domingo (24), mais de 2,5 mil pessoas, entre oficiais do Exército Brasileiro e membros da sociedade civil, correram a 47ª Edição da Corrida Duque de Caxias em celebração ao dia do soldado, comemorado nesta segunda-feira (25).

Com percursos de 5 e 10 quilômetros, a corrida aconteceu com concentração, largada e chegada no Museu Militar Forte do Brum, no Bairro do Recife.

“Ficamos muito felizes com esse aumento significativo de participantes. O número de inscritos, praticamente, triplicou com relação ao ano passado, muito graças ao apoio de muitos parceiros que se uniram neste propósito de fazer uma grande festa, na qual o Exército Brasileiro pode ,mais uma vez, mostrar o quanto que ele está integrado e comprometido com a sociedade brasileira”, declarou o Comandante Geral do Comando Militar do Exército, o General de Exército Maurilio Miranda Netto Ribeiro.

“Por isso, queria aproveitar para agradecer aos parceiros e instituições que se uniram a nós para montar essa grande festa e principalmente cumprimentar a sociedade pernambucana, essa querida e acolhedora sociedade, que deu uma ótima resposta ao nosso chamado. É como eu aprendi desde que eu cheguei aqui: em Pernambuco tudo é maior, ou é melhor, ou é o primeiro”, completou o general Ribeiro.

47ª Corrida Duque de Caxias

Com largada pontualmente às 6h30, o trajeto realizado pelos corredores passou pelas principais vias da região, como a Rua da Aurora, a Ponte Maurício de Nassau e o Marco Zero.

A programação deste ano, que teve início às 6h, contou com o hasteamento do Pavilhão Nacional, aquecimento dos atletas, coordenado por uma equipe do Sesc-PE, e animação com a banda The General Band.

Também foram ofertados serviços de corte de cabelo, massoterapia, aferição da pressão arterial, vacinação, atendimento jurídico e área kids.

“O objetivo da nossa corrida é exatamente permitir a maior integração da sociedade pernambucana com o exército brasileiro. Uma data importante, é o nascimento do nosso patrono, o Duque de Caxias, um soldado que representou muito bem o Brasil durante toda a fase imperial. E aqui tivemos, aproximadamente, seis mil pessoas reunidas nessa celebração. E um agradecimento especial aos nossos apoiadores e patrocinadores, que muito contribuíram para que o evento tivesse esse sucesso”, ressaltou o General Roberto Furtado, comandante da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada e coordenador geral da corrida.

Ação solidária

Com as inscrições, estima-se que o evento tenha arrecadado mais de 2,5 toneladas para o programa Sesc Mesa Brasil, que tem o objetivo de combater a fome e o desperdício de comida em todo o país.

“Esse ano nós mais que duplicamos o número de inscritos. Foram 2.500 inscritos, nos dois percursos, de 5 km e 10 km, do nosso evento dentro das celebrações da semana do soldado. Para o Exército, é um prazer enorme estar realizando essa ação junto à sociedade neste ano, com o slogan: Correndo pela Cidadania”, afirmou o Tenente Coronel Rafael Pereira, diretor de organização da prova e comandante do 14º Batalhão de Infantaria Motorizada.

Os três primeiros colocados das 4 categorias (feminino e masculino, dos 5 e 10 quilômetros) receberam como premiação pelo desempenho, além da medalha, um troféu, uma muda de árvore nativa de Pernambuco, e uma quantia em dinheiro.

O 1º lugar recebeu o valor de R$ 1000, já o 2º lugar e o 3º lugar ganharam cheques de R$ 700 e R$ 500, respectivamente. Eles também terão direito a uma diária em um dos hotéis do SESC presentes no Recife.

O grande vencedor da 47ª edição da Corrida Duque de Caxias, ex-militar do Exército Brasileiro e atleta profissional, falou sobre a preparação para a prova e o sentimento de gratidão de mais um dever cumprido.

“Foi uma grande honra ter vencido a prova Duque de Caxias, a gente se prepara o ano todo. Como agora treino para alto rendimento, tenho que estar sempre pronto, preparado para quando surgir alguma competição poder ir e tentar fazer o melhor que posso para tentar conseguir um podium. Por exemplo, hoje eu corri aqui. Domingo eu vou estar em Florianópolis, na Maratona, e eu já tenho 35 maratonas, 18 vencidas. Nunca fiquei fora de um podium, tanto no Brasil ou na América Latina, são mais de 30 anos de experiência em atletismo, entrei no exército para ser atleta e, graças a Deus, estou sempre em destaque e que Deus continue me abençoando para continuar sempre representando o nosso estado muito bem”, agradeceu o atleta.

