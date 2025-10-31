A- A+

Exército CMNE inicia Operação Guararapes em Lagoa Grande a partir deste sábado (1º) Ação ocorre na cidade no Sertão de Pernambuco e envolverá 2.250 militares e 250 viaturas

O Comando Militar do Nordeste (CMNE), por intermédio da 7ª Divisão de Exército (7ª DE), inicia, a partir deste sábado (1º) até o dia 9 de novembro, o maior exercício de adestramento militar do Nordeste: a Operação Guararapes.

A operação integra um plano estratégico que tem o objetivo de elevar a prontidão e a capacidade de dissuasão da força terrestre.

A ação ocorre na cidade de Lagoa Grande, no Sertão de Pernambuco, e envolverá 2.250 militares e 250 viaturas.

Operação Guararapes 2025

Na Operação Guararapes 2025, estão previstas ações táticas, exercícios de defesa territorial e operações de estabilização em áreas simuladas de conflito, com o objetivo de fortalecer a prontidão e a capacidade da tropa do Exército de operar em conjunto no cumprimento de suas missões constitucionais.

De acordo com o CMNE, o treinamento simulado exige o emprego coordenado de diversas especialidades de combate, promovendo uma intensa troca de conhecimentos entre as unidades participantes, com atenção especial ao adestramento avançado da tropa no ambiente operacional de Caatinga.

As ações de logística militar também serão testadas, enfrentando o desafio de manter o fluxo de suprimentos e equipamentos para as tropas em condições adversas.

Neste ano, pela primeira vez, uma turma de estudantes de jornalismo realizará o Estágio de Correspondente de Assuntos Militares (Ecam) dentro de uma operação militar no ambiente de Caatinga, incluindo técnicas de sobrevivência e ações aeromóveis.

Além do adestramento militar, a Operação Guararapes 2025 incluirá Ações Cívico-Sociais (Aciso), com o objetivo de oferecer atendimentos médicos, odontológicos e atividades educativas à população local — um gesto de integração e apoio à comunidade que reforça o compromisso do Exército Brasileiro com o bem-estar da sociedade.

Cronograma de atividades

- 1º de novembro – Abertura Apronto Operacional em Lagoa Grande.

- 1º a 7 de novembro – Operações Convencionais e de Estabilização Execução dos exercícios táticos.

- 5 a 7 de novembro - Estágio de Correspondente de Assuntos Militares (Ecam) Cobertura digital das ações táticas pelos estudantes de jornalismo.

- 8 e 9 de novembro – Ações Cívico-Sociais (Aciso) Atividades abertas à comunidade. A Operação Guararapes 2025 reafirma o compromisso do Exército Brasileiro com a defesa da Pátria, o desenvolvimento regional e o fortalecimento dos laços com a sociedade nordestina.

Com informações da assessoria



