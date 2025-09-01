A- A+

PROGRAMAÇÃO CMNE participa do Encontro das Federações da Indústria, das Academias e do Exército nesta quarta Evento será realizado no auditório da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco

O Comando Militar do Nordeste (CMNE) participa, nesta quarta-feira (3), do Encontro das Federações da Indústria, das Academias e do Exército, que será realizado no auditório da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE).

O evento reúne representantes do Exército, do setor produtivo e do meio acadêmico. A iniciativa está alinhada ao Plano de Gestão do CMNE, que incentiva o diálogo com instituições civis, órgãos de fomento e representantes dos poderes públicos.





A programação contempla a apresentação das capacidades e projetos prioritários do Sistema de Ciência e Tecnologia do Exército, ressaltando as oportunidades de cooperação com a indústria e a academia.

O encontro também busca alinhar o desenvolvimento das atividades do Sistema Defesa, Indústria e Academia (SisDIA), voltado a integrar e potencializar, de forma conjunta, os esforços governamentais, industriais e acadêmicos.

A proposta é identificar oportunidades de colaboração e promover o desenvolvimento regional em áreas de interesse estratégico.

SERVIÇO

Evento: Encontro das Federações da Indústria, das Academias e do Exército

Data: 3 de Setembro de 2025 (Quarta-feira)

Horário: 8h30

Local: Auditório da FIEPE - Av. Cruz Cabugá, 767 - Santo Amaro, Recife - PE



Com informações da assessoria*

