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ESTRATÉGIA CMNE promove encontro sobre geopolítica, inovação e desafios da defesa nacional no Recife Programação integra o VI Encontro da Rede Nordeste de Estudos Estratégicos e Inovação

O Comando Militar do Nordeste (CMNE) promove, nesta quarta-feira (29), o VI Encontro da Rede Nordeste de Estudos Estratégicos e Inovação (ERENEEI).

Realizado na sede do CMNE, no Forte Guararapes, no Recife, o evento reúne militares, pesquisadores, professores, especialistas, representantes da base industrial de defesa e do setor produtivo para discutir temas estratégicos relacionados à defesa nacional, inovação e ao cenário geopolítico internacional.

Com o tema "O saliente nordestino como vetor estratégico em cenários de conflito global", o encontro aborda questões de relevância para a soberania nacional e para o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil.

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Ao longo da programação, estão sendo debatidos assuntos como o contexto geopolítico do Nordeste brasileiro, o emprego da inteligência artificial nos conflitos contemporâneos, os impactos das novas tecnologias no ambiente operacional, os recentes conflitos internacionais envolvendo drones, mísseis balísticos e sistemas de defesa aérea, além das transformações no equilíbrio geopolítico mundial e seus reflexos para a defesa nacional.

VI Encontro da Rede Nordeste de Estudos Estratégicos e Inovação. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

VI Encontro da Rede Nordeste de Estudos Estratégicos e Inovação. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

VI Encontro da Rede Nordeste de Estudos Estratégicos e Inovação. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

VI Encontro da Rede Nordeste de Estudos Estratégicos e Inovação. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Abertura

Na abertura do encontro, o comandante Militar do Nordeste, o general de Exército Francisco Carlos Machado Silva, valorizou a importância da realização do evento.

"Eu posso afiançar que é um dos dias mais importantes do Comando Militar do Nordeste neste ano, que cumpre suas missões com muita rigor, entusiasmo e vibração. Entre as missões está a de provocar os distintos atores da sociedade com discussões, conversas, troca de experiência e de vivências a respeito de geopolítica, estratégia e inovação", explicou.

O coordenador do Núcleo de Estudos Estratégicos do CMNE, o general de divisão José Luiz Jaborandy Rodrigues, reforçou o papel da sociedade na discussão das temáticas e detalhou como a programação foi elaborada.

"Nós trazemos anualmente temas de importância que nós julgamos estratégicos para que a sociedade também possa discutir conosco. Organizamos nossa atividade com dois grandes painéis: o primeiro é uma parte histórica e tecnológica e o segundo é sobre geopolítica", detalhou.

Palestras

Ao todo, a programação do VI ERENEEI conta com seis palestras na sua grade, sendo três pela manhã e três à tarde. As apresentações foram divididas em dois painéis, sendo o primeiro sobre história e tecnologia e o segundo sobre geopolítica, defesa e segurança.

Um dos palestrantes do evento foi o coronel R1 Paulo Filho, que ministrou a palestra “Uma nova Guerra Fria? Relações conflituosas entre EUA x China e seus reflexos para o Brasil”. No evento, ele reforçou a necessidade de debater esses temas devido ao contexto atual de conflitos mundiais.

"A humanidade vive um momento de conflitividade. Em 2024, nós tivemos em torno de 61 conflitos, onde um dos atores era um país. Isso não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial. Temos a Guerra da Ucrânia, conflitos no Oriente Médio, no Irã, causando uma disrupção econômica que afeta todos, inclusive o Brasil. Por isso é muito importante essa iniciativa de unir militares, civis, acadêmicos e pesquisadores para tratar sobre esse tipo de assunto", afirmou.

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