A- A+

Evento CMNE promove a Jornada de Estudos Estratégicos com debates sobre a evolução da Defesa no Nordeste Iniciativa ocorre nesta quarta-feira (22), na Faculdade de Administração e Direito de Pernambuco (FCAP-UPE), na Zona Oeste do Recife

O Comando Militar do Nordeste (CMNE) realiza a 2ª Jornada de Estudos Estratégicos nesta quarta-feira (22), a partir das 8h, no Auditório Professor Clélio Lemos, localizado na Faculdade de Administração e Direito de Pernambuco (FCAP-UPE), na Madalena, na Zona Oeste do Recife.

Desta vez, o tema do evento é “A evolução da Defesa no Nordeste: do Brasil Colônia à II Guerra Mundial”.



Durante a jornada, serão debatidos temas estratégicos relevantes, com objetivo de reforçar o papel das instituições militares no desenvolvimento regional e nacional, além de promover uma reflexão crítica sobre segurança e defesa.

Com atenção especial à comunidade acadêmica, a ação será aberta a todo o público. Para participar, os interessados já podem realizar as suas inscrições através de evento criado no site Even3.

Organizada pelo Núcleo de Estudos Estratégicos do CMNE, a iniciativa reafirma o compromisso com o resgate da memória histórica do Nordeste e o fortalecimento da integração entre civis e militares.

Ainda segundo o Comando Militar do Nordeste, o evento reforça a sua missão de promover o conhecimento, a pesquisa e o diálogo acadêmico, destacando a importância da Defesa na construção da sociedade brasileira e na preservação da soberania nacional.

Serviço

Evento: 2ª Jornada de Estudos Estratégicos

Data: 22 de outubro (quarta-feira)

Horário: 8h

Local: Auditório Professor Clélio Lemos da Faculdade de Administração e Direito de Pernambuco (FCAP-UPE) - Av. Sport Clube do Recife, 252, Madalena, Recife/PE

Como participar: é preciso se inscrever na página do evento criado no site Even3.

Veja também