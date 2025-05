CMNE pretende reflorestar áreas sob jurisdição militar de Jaboatão e Araçoiaba

O Comando Militar do Nordeste (CMNE) realiza, nesta sexta-feira (30), um acordo de Cooperação Ambiental em parceria com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

A iniciativa visa a compensação ambiental de obras de infraestrutura rodoviária, utilizando áreas sob jurisdição militar para ações de reflorestamento.

Ao todo, serão reflorestados cerca de 90 hectares em áreas estratégicas, como o Parque Histórico Nacional dos Guararapes (PHNG), em Jaboatão dos Guararapes, e o Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcanti (CIMNC), em Araçoiaba, ambos na Região Metropolitana do Recife (RMR), onde serão utilizadas mais de 140 mil mudas de árvores.

“O Acordo de Cooperação Ambiental é um exemplo de como a integração entre instituições pode gerar benefícios duradouros para o meio ambiente e para a sociedade. O Exército Brasileiro reafirma, por meio dessa ação, seu papel como agente ativo na defesa do território, da soberania nacional e, cada vez mais, do patrimônio ambiental do país”, disse o CMNE em comunicado.