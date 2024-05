A- A+

Rio Grande do Sul CMSE: Quatro usinas estão desligadas no RS e ONS adota medidas emergenciais no Estado Entre as hidrelétricas desligadas, estão a Monte Claro, 14 de Julho, Jacuí e Dona Francisca

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou que ainda há quatro hidrelétricas, 10 transformadores, 24 linhas de transmissão e três subestações indisponíveis no Rio Grande do Sul, devido aos eventos climáticos ocorridos no Estado desde a semana passada. Não há previsão para o retorno desses ativos à operação.

Entre as usinas desligadas, estão a Monte Claro, 14 de Julho, Jacuí e Dona Francisca.

O Operador informou ainda que as demandas do Estado têm sido atendidas, mas estão reduzidas em relação à média, mas que tem adotado medidas para garantir a segurança quando o consumo for retomado nos patamares normais.

Uma das medidas adotadas pelo ONS é a autorização de despacho para a termelétrica Canoas, além de manter a importação de energia do Uruguai no patamar máximo permitido de 570 megawatts (MW). A térmica Candiota, que está em manutenção programada, a partir de 31 de maio também poderá injetar até 350 MW.

Em nota, o ONS informou que, além disso, suas equipes e de agentes buscam a possibilidade de viabilizar a energização emergencial de uma linha de transmissão em 525 kV entre as subestações de Itá e Gravataí. Se esta alternativa for bem-sucedida, será um reforço no atendimento à região metropolitana de Porto Alegre e ao sul do estado do RS pelo sistema de 525 kV. Os dados e medidas emergenciais foram apresentados hoje na reunião do Comitê de Monitoramento do Sistema Elétrico (CMSE).

