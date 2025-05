A- A+

IGREJA CATÓLICA CNBB lança campanha de oração pelo conclave que elegerá sucessor do Papa Francisco; confira Conferência Nacional dos Bispos do Brasil convidou fiéis católicos do país a se unirem em uma corrente de fé a partir desta quarta (7)

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) anunciou nesta quarta-feira uma campanha de oração pelo conclave, convidando fiéis católicos do país a se unirem em uma corrente de fé para que os cardeais eleitores envolvidos no processo de escolha do novo Papa tomem uma boa decisão para o futuro da Igreja Católica.

A iniciativa, batizada de "conclave: tempo de oração", foi concebida pela CNBB e "reforça a importância do momento para a Igreja e propõe que comunidades, paróquias e famílias participem com a oração pelo período da Sede Vacante", disse o comunicado oficial divulgado pela organização.

Durante a missa Pro Eligendo Pontifice, cerimônia solene que deu início ao conclave na manhã desta quarta-feira, o cardeal decano Giovanni Battista Re destacou a importância da decisão dos cardeais eleitores para o futuro da Igreja e da humanidade.

— A eleição de um novo Papa não é uma simples sucessão de pessoas — disse Re. — É um ato humano pelo qual se deve deixar de lado qualquer consideração pessoal e ter na mente e no coração apenas o coração de Jesus Cristo e o bem da Igreja e da humanidade.

Na homilia, Re classificou a eleição do Papa como uma escolha de "excepcional importância".

— Invocar o Espírito Santo é a única atitude digna e necessária enquanto os cardeais eleitores se preparam para um ato de máxima responsabilidade — disse.

Nos encontros que antecederam o conclave, raros foram os cardeais que deixaram de atribuir à influência do Espírito Santo na escolha do novo Papa. Os cristãos acreditam que Deus interage sobre a forma de Espírito Santo com os seres humanos, os inspira e os ajuda a tomar as melhores decisões. A intercessão é a garantia de que as falhas dos cardeais não determinem os caminhos futuros da Igreja.

Para a Igreja, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, formada também pelo Pai (Deus) e o Filho (Jesus), em um só Corpo. O conclave sintetiza à perfeição esse mistério central para os cristãos, que é a união entre os dois elementos que formam a Igreja: o humano e o divino.

Leia a oração lançada pela CNBB

"Suplicamos, ó Deus, com humildade: que vossa imensa piedade conceda à Sacrossanta Igreja Romana um Pontífice; que por seu zelo por nós, possa ser agradável a Vós, que seja assíduo no Governo da Igreja para a glória e reverência do Vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na Unidade do Espírito Santo, Deus, por todos os séculos dos séculos. Amém."

