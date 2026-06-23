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Conselho Nacional de Educação

CNE atualiza regras do ensino integral

Estados, municípios e DF têm até 31 de outubro para revisar atos

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CNE atualiza regras do ensino integralCNE atualiza regras do ensino integral - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

O Conselho Nacional de Educação (CNE) alterou diretrizes do ensino integral na educação básica e definiu prazo até 31 de outubro para que cada rede atualize suas normas. 

A medida está publicada na edição desta terça-feira (23) do Diário Oficial da União.

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Pelo novo texto, estados, municípios e o Distrito Federal deverão revisar e atualizar todos os atos normativos que regulamentam a educação integral, como resoluções, portarias, diretrizes curriculares, regimentos escolares e projetos pedagógicos.

Esses atos deverão passar pelos respectivos conselhos de educação e seguir orientações do Ministério da Educação.

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